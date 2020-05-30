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Тихановского привезли в Минск, он на Окрестина

31.05.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МВД в субботу 30 мая распространило комментарий касательно задержания блогера Сергея Тихановского, которое произошло накануне в Гродно. Позднее нескольких задержанных перевезли из гродненского отдела милиции в Минск.

Согласно информации, опубликованной в телегам-канале МВД днем 30 мая, участники пикета по сбору подписей «применили насилие в отношении сотрудников милиции».

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — написано в сообщении официального канала пресс-секретаря МВД Беларуси.

Светлана Тихановская, инициативную группу контрой возглавляет Сергей Тихановский, записала видеообращение с призывом продолжать собирать подписи за свою кандидатуру, что станет лучшим способом поддержки. Она также потребовала немедленно освободить Тихановского, так как он был задержан незаконно на мирном пикете в ходе «грязной провокации».

Правозащитный центр «Весна» сообщает о том, что вместе с Тихановским было задержано около полутора десятков человек. Вечером 30 мая троих из них освободили как свидетелей.

Днем 30 мая было подтверждено, что задержание находятся в Гродно, однако уже вечером Светлана Тихановская сообщила, что ее мужа и еще нескольких фигурантов дела перевезли в Минск.

«Возбуждено уголовное дело по факту статьи 364 Уголовного кодекса за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания на Окрестина», - говорится в сообщении «Весны».

Также сегодня стало известно, что один из выдвиженцев на роль кандидата в президенты Валерий Цепкало поддержал Сергея Тихановского, поставив подпись за его жену. Цепкало отметил, что призывает всех ставить подписи за всех, чтобы у народа был выбор: «Мы поддерживаем всех кандидатов на президентских выборах».

Задержание Тихановского прокомментировал также и Виктор Бабарико, отметивший, что не одобряет произошедшего и действий сотрудников милиции, так как ситуация возникла в ходе провокации.

Белорусская политическая оппозиция также осудила действия властей и призвала людей пользоваться возможностью законно выходить на пикеты по сбору подписей, чтобы показать свой протест. В частности, об этом написал Николай Статкевич, напомнивший, что пикеты по сбору подписей действуют в большом количестве городов и собираться на них - законное право граждан. Прийти на пикеты в разных городах он призвал в воскресенье 31 мая в 12 часов.

Напомним, что блогер Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно.

Справка БДГ

Статья 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел

Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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МВД в субботу 30 мая распространило комментарий касательно задержания блогера Сергея Тихановского, которое произошло накануне в Гродно. Позднее нескольких...
 
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