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Ответы на вопросы местных жителей от ООО "Аккумуляторный Альянс" (бывший «АйПауэр»)
31.05.2020 19:02 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ООО «Аккумуляторный альянс» новое название аккумуляторного завода, построенного в
На 31 мая 2020 года процент строительной готовности объекта по первому пусковому комплексу составляет 99%. По объекту имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы №570/2020 от 8 апреля 2020 года и положительное заключение государственной строительной экспертизы №125-17/20 от 13 апреля 2020 года.
Действие заключения государственной строительной экспертизы будет восстановлено после устранения разночтения в проектной документации по источникам финансирования объекта. Подтверждение на соответствие разработанной проектной документации, получившей положительные заключения строительной и экологической экспертиз, будет осуществлено путем выполнения пробных пуско-наладочных работ с проведением комплекса инструментальных измерений. Работы будут выполняться с участием независимой комиссии, в состав которой, кроме специалистов, будут входить представители жителей Бреста и Брестского района. По результатам данной процедуры будет принято решение о дальнейшем функционировании данного проекта.
Для налаживания диалога с гражданами и обеспечения прозрачности работы завода, руководство ООО «Аккумуляторный альянс» готово отвечать на вопросы заинтересованных лиц. В период с 25 по 30 мая на предприятие поступили следующие вопросы:
Эксплуатационная документация и паспорта на технологическое оборудование, газоочистное оборудование, на оборудование очистки промстока и водоподготовки находится в офисе компании по адресу Я.Купалы 100. С полным комплектом эксплуатационной документации на технологическое и газоочистное оборудование представителям общественности и заинтересованным лицам можно ознакомиться в офисе компании по предварительной записи.
Раздел ОВ как и иные разделы проектной документации защищен авторскими правами разработчиков данного проекта (ООО "Научно-производственная фирма "Экология").
За 2019 год выполнено 89 измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В соответствие с законодательством, а также условиями договоров на проведение инструментальных измерений выбросов, тиражирование и снятие копий протоколов, а равно их размещение в открытом доступе запрещено без разрешения руководителя лаборатории, проводившей соответствующие измерения.
Пример:
Варианты оригиналов справок публиковались ранее в средствах массовой информации. Например, в статье
Данные справки были представлены в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство внутренних дел и другие заинтересованные службы. Оригиналы данных документов также находятся в офисе компании по адресу Я.Купалы 100 и могут быть предоставлены заинтересованным лицам по предварительной записи.
Согласно корректировке проектной документации и заключению экологической экспертизы №570/2020 от 8.04.2020 года содержание свинца в сточных водах с учетом режима работы производственного и административного корпуса составляет 0,02 мг/дм3 при технической возможности КУП "Водоканал" принять концентрацию 0,023 мг/дм3.
Проектной документацией и заключением экологической экспертизы №570/2020 от 8.04.2020 года (страница 24-25) с учетом технических требований КУП "Брестводоканал" №01-12/3217 от 05.07.2017 года, законодательства Республики Беларусь и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №713 от 23.10.2019 года предлагается включить в решение исполкома нормативы сброса сточных вод на уровне, установленном проектной документаций, в пределах технических требований КУП "Брестводоканал".
С учетом проектных решений, требований законодательства и заключения экологической экспертизы №570/2020 от 8.04.2020 года, а также основываясь на результатах произведенных расчетов РУП “Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов” в решение исполкома об обеспечении условий приема сточных вод будут внесены соответствующие изменения.
Внесенные изменения не требует доработки отчета об ОВОС, поскольку проектные решения по уточнению концентраций загрязняющих веществ на сбросе в систему канализации не приводят к изменению годового объема образования сточных вод.
Отчет от ОВОС не корректировался и соответственно не требует проведения общественных обсуждений и общественной экологической экспертизы. Сравнительные показатели по воздействию проектируемого объекта на окружающую среду до и после корректировки строительного проекта приведены в таблице.
Согласно п.п. 7.7 п.7 главы 2 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 19.01.2017 г. № 47, доработка отчета об ОВОС проводится в случаях выявления одного их следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:
В соответствии с проектными решениями по корректировке ранее разработанного строительного проекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт» (заключение № 759/2017 от 26.05.2017 г.) прогнозируется снижение валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и объема сточных вод на 5,8% и 11,3% соответственно по отношению к строительному проекту 2017 г. (в т.ч. учтенных в отчете об ОВОС).
Изменение назначения объекта, а также предоставление дополнительного земельного участка настоящей корректировкой строительного проекта не предусматривается.
На основании вышеизложенного, корректировка «Отчета об оценке воздействия на окружающую среду» не требуется.
В таблице приведены данные по максимально возможному выпуску каждого из типов аккумуляторных батарей. Максимальное количество выпуска АКБ на уровне 2 млн. штук в год возможно только при выпуске батарей типоразмера L02. При выпуске батарей иных типоразмеров, количество произведенных в год батарей будет (и как следствие количество потребляемого сырья) будет меньше.
Мощность проектируемого завода в зависимости от типоразмера выпускаемых аккумуляторных батарей, с учетом производительности ванн формирования
Поручение Президента Республик Беларусью было «обличено» в правовую форму предоставления документации на общественную экологическую экспертизу. ООО «Аккумуляторный Альянс» проанализировал все события, связанные с проведением общественной экологической экспертизы.
В период с 31 декабря 2019 года по 24 февраля 2020 года был организован процесс проведения экспертизы. Всем желающим провести независимую общественную экологическую экспертизу, было предоставлено три возможности получить документы для ее проведения. Данной возможностью не воспользовались.
При передаче документации в адрес ООО "Аккумуляторный альянс" был передан отчет об ОВОС, который подавался на государственную экологическую экспертизу, общественную экологическую экспертизу и размещался на сайте исполкома. По проектной документации имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы №570/2020 от 8.04.2020 года.
Хранение неопасных отходов и части отходов 4-го класса опасности предусмотрено на площадке для мусорных контейнеров.
Хранение отходов 3-го класса опасности и части отходов 4-го класса опасности предусмотрено под навесом для отходов. Навес для отходов имеет бетонное основание с отбортовкой.
Хранение отходов 1-го и 2-го класса опасности предусмотрено в производственном корпусе в отдельных закрытых помещениях на складе (для исключения доступа посторонних лиц), оснащенных системами вентиляции.
Перевозка на объекты по использованию отходов предусматривается специализированным транспортом, который обеспечивает укрытие контейнеров от атмосферных осадков.
Для исключения химических реакций при хранении отходов для каждого вида отхода предусмотрена отдельная тара, в зависимости от класса опасности конкретного вида отхода.
На объекте будут образовываться свинецсодержащие отходы (содержащие свинец более 10%). Такие отходы, в соответствие с требованиями ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия», являются вторично-материальными ресурсами, подлежащими обязательной вторичной переработке.
Таблица 7.2 – Информация о переработке (использованию) свинецсодержащих отходов
*класс опасности подлежит определению в специализированной организации
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ООО «Аккумуляторный альянс» новое название аккумуляторного завода, построенного в СЭЗ «Брест» после смены собственника. Руководство общества произвело оценку...
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