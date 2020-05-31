Источник материала: Виртуальный Брест

ООО «Аккумуляторный альянс» новое название аккумуляторного завода, построенного в СЭЗ «Брест» после смены собственника. Руководство общества произвело оценку соответствия объекта требованиям законодательства Республики Беларусь, законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Анализ имеющегося оборудования и документов был выполнен независимыми экспертами.





На 31 мая 2020 года процент строительной готовности объекта по первому пусковому комплексу составляет 99%. По объекту имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы №570/2020 от 8 апреля 2020 года и положительное заключение государственной строительной экспертизы №125-17/20 от 13 апреля 2020 года.

Действие заключения государственной строительной экспертизы будет восстановлено после устранения разночтения в проектной документации по источникам финансирования объекта. Подтверждение на соответствие разработанной проектной документации, получившей положительные заключения строительной и экологической экспертиз, будет осуществлено путем выполнения пробных пуско-наладочных работ с проведением комплекса инструментальных измерений. Работы будут выполняться с участием независимой комиссии, в состав которой, кроме специалистов, будут входить представители жителей Бреста и Брестского района. По результатам данной процедуры будет принято решение о дальнейшем функционировании данного проекта.

Для налаживания диалога с гражданами и обеспечения прозрачности работы завода, руководство ООО «Аккумуляторный альянс» готово отвечать на вопросы заинтересованных лиц. В период с 25 по 30 мая на предприятие поступили следующие вопросы:

Предоставление оригиналов паспортов на технологическое оборудование, на газоочистное оборудование, на оборудование очистки промстока и водоподготовки (прим. сохранен авторский текст без изменений)

Эксплуатационная документация и паспорта на технологическое оборудование, газоочистное оборудование, на оборудование очистки промстока и водоподготовки находится в офисе компании по адресу Я.Купалы 100. С полным комплектом эксплуатационной документации на технологическое и газоочистное оборудование представителям общественности и заинтересованным лицам можно ознакомиться в офисе компании по предварительной записи.

Предоставление проекта по разделу "Отопление и вентиляция" (ОВ) (прим. сохранен авторский текст без изменений)

Раздел ОВ как и иные разделы проектной документации защищен авторскими правами разработчиков данного проекта (ООО "Научно-производственная фирма "Экология").

Протоколы замеров выбросов в атмосферу при проведении пуско- наладочных работ в 2019 году (прим. сохранен авторский текст без изменений)

За 2019 год выполнено 89 измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В соответствие с законодательством, а также условиями договоров на проведение инструментальных измерений выбросов, тиражирование и снятие копий протоколов, а равно их размещение в открытом доступе запрещено без разрешения руководителя лаборатории, проводившей соответствующие измерения.

Пример:





Оригиналы справок, по которым идёт проверка по подлинности южная Корея Испания Китай. Оригиналы которых вы не предоставили ни нам ни МВД (прим. сохранен авторский текст без изменений).

Варианты оригиналов справок публиковались ранее в средствах массовой информации. Например, в статье https://clck.ru/Nfpdq можно ознакомиться с копиями данных документов.

Данные справки были представлены в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство внутренних дел и другие заинтересованные службы. Оригиналы данных документов также находятся в офисе компании по адресу Я.Купалы 100 и могут быть предоставлены заинтересованным лицам по предварительной записи.

Сроки переработки проекта по разделу ВК - очистные сооружения промстоков в соответствии с новыми нормами сброса в горканализацию и соответственно - нового ОВОС (прим. сохранен авторский текст без изменений)

Согласно корректировке проектной документации и заключению экологической экспертизы №570/2020 от 8.04.2020 года содержание свинца в сточных водах с учетом режима работы производственного и административного корпуса составляет 0,02 мг/дм3 при технической возможности КУП "Водоканал" принять концентрацию 0,023 мг/дм3.

Проектной документацией и заключением экологической экспертизы №570/2020 от 8.04.2020 года (страница 24-25) с учетом технических требований КУП "Брестводоканал" №01-12/3217 от 05.07.2017 года, законодательства Республики Беларусь и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №713 от 23.10.2019 года предлагается включить в решение исполкома нормативы сброса сточных вод на уровне, установленном проектной документаций, в пределах технических требований КУП "Брестводоканал".

С учетом проектных решений, требований законодательства и заключения экологической экспертизы №570/2020 от 8.04.2020 года, а также основываясь на результатах произведенных расчетов РУП “Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов” в решение исполкома об обеспечении условий приема сточных вод будут внесены соответствующие изменения.

Внесенные изменения не требует доработки отчета об ОВОС, поскольку проектные решения по уточнению концентраций загрязняющих веществ на сбросе в систему канализации не приводят к изменению годового объема образования сточных вод.

Сроки предоставления откорректированного проекта и ОВОС для проведения общественного обсуждения и общественной экологической экспертизы (прим. сохранен авторский текст без изменений)

Отчет от ОВОС не корректировался и соответственно не требует проведения общественных обсуждений и общественной экологической экспертизы. Сравнительные показатели по воздействию проектируемого объекта на окружающую среду до и после корректировки строительного проекта приведены в таблице.

Наименование показателя Значение показателя снижение (-),

увеличение (+) показателя относительно первоначальных проектных решений, в т.ч. рассмотренных в ОВОС, % по строи-тельному проекту 2017 года, в т.ч. ОВОС по строительному проекту 2019 года с внесенными изменениями с учетом

корректировки, выполненной ООО "НПФ "Экология" Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу, т/год 4,676202 4,861700 4,403896 – 5,8% Годовой объем сточных (хоз-бытовых и производственных) вод, сбрасываемых в городскую сеть хоз-бытовой канализации, м3/год 12 610,75 12 749,45 11 182,3 – 11,3% Годовой объем ливневых стоков, м3/год 11 339,4 11 339,4 11 339,4 – Суммарный объем образования производственных отходов, т/год 1 237,568 1 167,466 1 064,201 – 14,0%

Согласно п.п. 7.7 п.7 главы 2 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 19.01.2017 г. № 47, доработка отчета об ОВОС проводится в случаях выявления одного их следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:

планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально утвержденной проектной документации;

планируется увеличения объемов сточных вод более, чем на пять процентов от первоначально утвержденной проектной документации;

планируется предоставления дополнительного земельного участка;

планируется изменения назначения объекта.

В соответствии с проектными решениями по корректировке ранее разработанного строительного проекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт» (заключение № 759/2017 от 26.05.2017 г.) прогнозируется снижение валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и объема сточных вод на 5,8% и 11,3% соответственно по отношению к строительному проекту 2017 г. (в т.ч. учтенных в отчете об ОВОС).

Изменение назначения объекта, а также предоставление дополнительного земельного участка настоящей корректировкой строительного проекта не предусматривается.

На основании вышеизложенного, корректировка «Отчета об оценке воздействия на окружающую среду» не требуется.

НИР по технологической рецептуре АКБ 60 АЧ, в составе которой свинца 6, 5 кг при обеспечении требуемой номинальной мощности (прим. сохранен авторский текст без изменений)

В таблице приведены данные по максимально возможному выпуску каждого из типов аккумуляторных батарей. Максимальное количество выпуска АКБ на уровне 2 млн. штук в год возможно только при выпуске батарей типоразмера L02. При выпуске батарей иных типоразмеров, количество произведенных в год батарей будет (и как следствие количество потребляемого сырья) будет меньше.

Мощность проектируемого завода в зависимости от типоразмера выпускаемых аккумуляторных батарей, с учетом производительности ванн формирования

Показатель Типоразмер АБК L02 L03 L04 L05 D04 D05 D06 Количество АКБ в ванне 240 180 180 165 88 88 88 Количество АКБ в год 2 000 000 1 363 307 1 202 416 1 041 148 525 845 475 771 434 356 Масса свинца в АКБ (на ед. продукции), кг 6,578 9,42 10,03 10,92 17,24 24,04 27,07 Масса свинца в АКБ (на производственную программу), кг/год 13 156 000 12 842 352 12 060 232 11 369 336 9 065 568 11 437 535 1 175 017 Расход свинца и его сплавов на годовую производственную программу, с учетом потерь, кг/год 13 617 314 13 292 668 12 483 123 11 768 001 9 383 451 11 838 591 1 216 219

Сроки и форма обеспечения выполнения поручения Президента, в соответствии с которым жители города должны решить судьбу (прим. сохранен авторский текст без изменений)

Поручение Президента Республик Беларусью было «обличено» в правовую форму предоставления документации на общественную экологическую экспертизу. ООО «Аккумуляторный Альянс» проанализировал все события, связанные с проведением общественной экологической экспертизы.

В период с 31 декабря 2019 года по 24 февраля 2020 года был организован процесс проведения экспертизы. Всем желающим провести независимую общественную экологическую экспертизу, было предоставлено три возможности получить документы для ее проведения. Данной возможностью не воспользовались.

Первый вариант ОВОС, предоставленный на общественные обсуждения и выставленный на сайт (оригинал) (прим. сохранен авторский текст без изменений)

При передаче документации в адрес ООО "Аккумуляторный альянс" был передан отчет об ОВОС, который подавался на государственную экологическую экспертизу, общественную экологическую экспертизу и размещался на сайте исполкома. По проектной документации имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы №570/2020 от 8.04.2020 года.

Куда планируется захоранивать все отходы (прим. сохранен авторский текст без изменений):

Хранение неопасных отходов и части отходов 4-го класса опасности предусмотрено на площадке для мусорных контейнеров.

Хранение отходов 3-го класса опасности и части отходов 4-го класса опасности предусмотрено под навесом для отходов. Навес для отходов имеет бетонное основание с отбортовкой.

Хранение отходов 1-го и 2-го класса опасности предусмотрено в производственном корпусе в отдельных закрытых помещениях на складе (для исключения доступа посторонних лиц), оснащенных системами вентиляции.

Перевозка на объекты по использованию отходов предусматривается специализированным транспортом, который обеспечивает укрытие контейнеров от атмосферных осадков.

Для исключения химических реакций при хранении отходов для каждого вида отхода предусмотрена отдельная тара, в зависимости от класса опасности конкретного вида отхода.

На объекте будут образовываться свинецсодержащие отходы (содержащие свинец более 10%). Такие отходы, в соответствие с требованиями ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия», являются вторично-материальными ресурсами, подлежащими обязательной вторичной переработке.

Таблица 7.2 – Информация о переработке (использованию) свинецсодержащих отходов

Код Наименование

отходов Класс опасности Наличие лицензии СООО «Белинвестторг Сплав» / Регистрация в реестре объектов по использованию отходов Регистрация Белцветмет в реестре объектов по использованию отходов 3120400 Съем свинцовый 3 +/+ + 3121701 Пыль свинецсодержащая 2 +/+ + 3530200 Лом и отходы свинца (без свинцовых аккумуляторов) 3 +/+ + 3532201 Свинцовые аккумуляторы отработанные неповрежденные с не слитым электролитом 1 +/+ + 3534001 Свинцовые пластины отработанные от разборки аккумуляторов 3 +/+ + 3550300 Шлам свинцовый 2* +/+ + 5821900 Прочие отходы текстиля загрязненного, не вошедшие в группу VII Б (отработанные фильтры от газоочистного оборудования) 3* –/– Планируется в 2021 –

*класс опасности подлежит определению в специализированной организации