В Бресте запустили квест «Скажи депутату». Что надо сделать?

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте стартует квест «Скажи депутату». Конкурс проводится с целью содействия повышению активности жителей Бреста и местных депутатов в решении локальных проблем. Инициатором квеста является организация «За свой город».





«Мы хотим вовлечь жителей Бреста в процесс решения проблем путем их публичного участия и содействовать распространению информации об активности гражданских инициатив по решению местных» - комментирует инициативу руководитель аналитического центра организации «За свой город» Анна Канюс.

Квест проводится в период с 1 июня 2020 - по 31 июля 2020 года. Принять участие в нем могут жители Бреста, активные пользователи социальных медиа.

Оргкомитет разместил подсказки для прохождения Квеста на сайте zasvojgorod.by и на одноименных страницах в социальных медиа. После объявления о начале Квеста участники Квеста должны пройти 2 (два) уровня:

1 уровень: Опубликовать пост на собственной страничке в социальных сетях (facebook, vk, ok, instagram), в котором кратко описать местную проблему своего двора или микрорайона с обязательным #СкажиДепутату (текст + фото или видео).

2 уровень: Прийти на встречу с депутатом Брестского городского Совета депутатов и вручить ему обращение по решению местной проблем или отправить ему обращение письменно. Обязательно запечатлеть момент встречи (отправки письма) на фото: это может быть фото с депутатом, а если он не согласен, то сделать селфи в его приемной или на входе в помещение. По итогам встречи с депутатом (отправки письма) сделать пост в социальных сетях с #СкажиДепутату (текст+фото/селфи+фото текста обращения). Получив письменный ответ от депутата нужно также сделать пост в социальных сетях с #СкажиДепутату об итогах рассмотрения депутатом вашего предложения. Чтобы найти своего депутата, дни и время его приема, вы можете воспользоваться подсказками на сайте организации и(или) одноименных социальных медиа.

За правовой помощью в составлении обращения к депутату можно обратиться к оргкомитету через почту zasvojgorod@gmail.com .

Один раз в неделю жюри квеста будет проводить поиск записей пользователей социальных медиа по хаштегу #СкажиДепутату. Лучшие истории будут опубликованы на сайте организатора и на собственных социальных медиа.

«Мы приглашаем брестчан к участию в квесте. Таким образом, мы сможем не просто спросить с депутатов, что они делают, но и предложить им решение десятка проблем в нашем городе. Самые активные участники квеста получат небольшие призы. Более подробная информация на сайте нашей организации - комментирует начало кампании руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.