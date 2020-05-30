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В Бресте запустили квест «Скажи депутату». Что надо сделать?
30.05.2020 10:46 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте стартует квест «Скажи депутату». Конкурс проводится с целью содействия повышению активности жителей Бреста и местных депутатов в решении локальных проблем. Инициатором квеста является организация «За свой город».
«Мы хотим вовлечь жителей Бреста в процесс решения проблем путем их публичного участия и содействовать распространению информации об активности гражданских инициатив по решению местных» - комментирует инициативу руководитель аналитического центра организации «За свой город» Анна Канюс.
Квест проводится в период с 1 июня 2020 - по 31 июля 2020 года. Принять участие в нем могут жители Бреста, активные пользователи социальных медиа.
Оргкомитет разместил подсказки для прохождения Квеста на сайте
1 уровень: Опубликовать пост на собственной страничке в социальных сетях (facebook, vk, ok, instagram), в котором кратко описать местную проблему своего двора или микрорайона с обязательным #СкажиДепутату (текст + фото или видео).
2 уровень: Прийти на встречу с депутатом Брестского городского Совета депутатов и вручить ему обращение по решению местной проблем или отправить ему обращение письменно. Обязательно запечатлеть момент встречи (отправки письма) на фото: это может быть фото с депутатом, а если он не согласен, то сделать селфи в его приемной или на входе в помещение. По итогам встречи с депутатом (отправки письма) сделать пост в социальных сетях с #СкажиДепутату (текст+фото/селфи+фото текста обращения). Получив письменный ответ от депутата нужно также сделать пост в социальных сетях с #СкажиДепутату об итогах рассмотрения депутатом вашего предложения. Чтобы найти своего депутата, дни и время его приема, вы можете воспользоваться подсказками на сайте организации и(или) одноименных социальных медиа.
За правовой помощью в составлении обращения к депутату можно обратиться к оргкомитету через почту
Один раз в неделю жюри квеста будет проводить поиск записей пользователей социальных медиа по хаштегу #СкажиДепутату. Лучшие истории будут опубликованы на сайте организатора и на собственных социальных медиа.
«Мы приглашаем брестчан к участию в квесте. Таким образом, мы сможем не просто спросить с депутатов, что они делают, но и предложить им решение десятка проблем в нашем городе. Самые активные участники квеста получат небольшие призы. Более подробная информация на сайте нашей организации - комментирует начало кампании руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.
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В Бресте стартует квест «Скажи депутату». Конкурс проводится с целью содействия повышению активности жителей Бреста и местных депутатов в решении локальных...
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