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Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю

01.06.2020 12:28 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси знают, откуда дуют ветры на ее землю, и в стране научились с ними бороться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю

Александр Лукашенко

Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю

Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю

"Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон). Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства", - сказал глава государства.

Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю

Валерий Вакульчик

"Всегда нас делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой. Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя", - добавил белорусский лидер.

 
 
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  В Беларуси знают, откуда дуют ветры на ее землю, и в стране научились с ними бороться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с...
 
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