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Вопросы госбезопасности на повестке дня. Президент принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика
01.06.2020 12:49 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВопросы госбезопасности сегодня на повестке дня во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика. На встрече шла речь о текущей обстановке. В приоритете остаются стабильность и порядок в стране. Президент напомнил: всегда Беларусь делили на части и присоединяли к разным территориям. И этого больше допустить ни в коем случае нельзя, важно сохранить суверенное и независимое государство. Сегодня у нас есть такая возможность. Президент выразился метафорично: мы знаем, откуда ветры дуют на белорусскую землю, и научились с ними бороться. Подробности в следующих выпусках новостей.
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Вопросы госбезопасности на повестке дня. Президент принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика
Вопросы госбезопасности сегодня на повестке дня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика. На встрече...
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