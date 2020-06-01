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Вопросы госбезопасности на повестке дня. Президент принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика

01.06.2020 12:49 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Вопросы госбезопасности сегодня на повестке дня во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика. На встрече шла речь о текущей обстановке. В приоритете остаются стабильность и порядок в стране. Президент напомнил: всегда Беларусь делили на части и присоединяли к разным территориям. И этого больше допустить ни в коем случае нельзя, важно сохранить суверенное и независимое государство. Сегодня у нас есть такая возможность. Президент выразился метафорично: мы знаем, откуда ветры дуют на белорусскую землю, и научились с ними бороться. Подробности в следующих выпусках новостей.

 
Теги: Новости
 
 
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Вопросы госбезопасности сегодня на повестке дня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика. На встрече...
 
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Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю
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