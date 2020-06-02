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Никаких майданов. Политическая кампания в Беларуси пройдет строго по закону

02.06.2020 08:52 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Государственная безопасность - основа основ. Об этом еще раз напомнил Президент вчера на встрече с председателем КГБ. Александр Лукашенко выразился метафорично: мы знаем, откуда ветры дуют на белорусскую землю, и научились с ними бороться. Ничего неожиданного сейчас не происходит. Все выпады в сторону Беларуси были просчитаны заранее, подтвердил Валерий Вакульчик. Никто не мешает открыто высказывать свою точку зрения, но нужно соблюдать рамки закона. Провокации - недопустимы. Президент напомнил: всегда Беларусь делили на части и присоединяли к разным территориям. И этого больше допустить ни в коем случае нельзя, важно сохранить суверенное и независимое государство. Сегодня у нас есть такая возможность. 

 
 
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Государственная безопасность - основа основ. Об этом еще раз напомнил Президент вчера на встрече с председателем КГБ. Александр Лукашенко выразился метафорично:...
 
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