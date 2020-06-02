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Никаких майданов. Политическая кампания в Беларуси пройдет строго по закону
02.06.2020 08:52 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTГосударственная безопасность - основа основ. Об этом еще раз
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Государственная безопасность - основа основ. Об этом еще раз напомнил Президент вчера на встрече с председателем КГБ. Александр Лукашенко выразился метафорично:...
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