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В приоритете стабильность и порядок в стране. Вопросы госбезопасности обсудили во Дворце Независимости

01.06.2020 15:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Государственная безопасность и ее ключевые аспекты: здравоохранение, защита прав граждан и неприкосновенности границ, экономика, невмешательство внешних сил во внутреннюю политику плюс суверенное информационное пространство.

Государственная безопасность и суверенитет страны 

Именно эти темы  поднял сегодня Президент на рабочей встрече с председателем КГБ. Непростое время и внешние вызовы, которые Глава государства образно сравнил с ветрами,  требуют от власти в целом и комитета в частности  предотвращать агрессию, откуда бы она ни исходила. А если потребуется, то оперативно и адекватно отвечать на интервенции. Будь они политическими, экономическими или информационными. На кону ни много ни мало - суверенитет страны.

В приоритете стабильность и порядок в стране. Вопросы госбезопасности обсудили во Дворце Независимости

Президент подчеркнул: гражданское противостояние в Беларуси по примеру Украины или Армении невозможно. Во-первых, в среде оппонентов  нет своих Пашинянов и Зеленских, людей талантливых и патриотичных. Во-вторых,  белорусское общество  не допустит сдачи национальных интересов и достояния страны за копейки. Наконец, власть готова обеспечить соблюдение законности в стране. Например, для предвыборной агитации традиционно  создаются площадки для дискуссии, и власть максимально либерально подходит к их проведению. Исключение одно: провокации и грубое нарушение закона.

Для госбезопасности без сюрпризов 

В открытой для прессы части доклада председатель КГБ подчеркнул: ничего неожиданного в современной картине безопасности нет. Все выпады в сторону Беларуси были просчитаны заранее.

В приоритете стабильность и порядок в стране. Вопросы госбезопасности обсудили во Дворце Независимости


Политическая кампания в Беларуси проходит в самых сложных внешних обстоятельствах за последнюю четверть века минимум. Пандемия и закрытые границы. Экономический кризис, который, судя по безработице в России, Евросоюзе, США и Латинской Америке, уже начался и превзойдет по последствиям депрессию десятилетней давности. Не стоит сбрасывать со счетов и  политическую борьбу у наших соседей и дальних партнеров. Увы, но в мировой политике принято экспортировать внутренний хаос  вовне. В этом сегодня, к сожалению, заинтересованы элиты как с Востока, так и с Запада. Опять же образно такие "мировые тренды" Президент называет пандемиями, намекая на глобальность нарушений и чужих интересов.

 
 
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Государственная безопасность и ее ключевые аспекты: здравоохранение, защита прав граждан и неприкосновенности границ, экономика, невмешательство внешних сил во...
 
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