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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу с национальным праздником Италии и пригласил посетить Беларусь "Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы выразить искреннюю надежду, что в недалеком будущем после нормализации ситуации Вы сможете лично посетить...

"Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы выразить искреннюю надежду, что в недалеком будущем после нормализации ситуации Вы сможете лично посетить гостеприимную Беларусь", - отметил Президент.Александр Лукашенко пожелал Серджио Маттарелле крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному итальянскому народу - мира, благополучия и скорейшего возвращения к обычному образу жизни.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите