|
Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу с национальным праздником Италии и пригласил посетить Беларусь
02.06.2020 15:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT"Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы выразить искреннюю надежду, что в недалеком будущем после нормализации ситуации Вы сможете лично посетить гостеприимную Беларусь", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Серджио Маттарелле крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному итальянскому народу - мира, благополучия и скорейшего возвращения к обычному образу жизни.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу с национальным праздником Италии и пригласил посетить Беларусь
"Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы выразить искреннюю надежду, что в недалеком будущем после нормализации ситуации Вы сможете лично посетить...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)