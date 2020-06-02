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Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу с национальным праздником Италии и пригласил посетить Беларусь

02.06.2020 15:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

"Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы выразить искреннюю надежду, что в недалеком будущем после нормализации ситуации Вы сможете лично посетить гостеприимную Беларусь", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Серджио Маттарелле крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному итальянскому народу - мира, благополучия и скорейшего возвращения к обычному образу жизни.

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"Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы выразить искреннюю надежду, что в недалеком будущем после нормализации ситуации Вы сможете лично посетить...
 
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