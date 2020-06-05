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Александр Лукашенко сегодня встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
05.06.2020 08:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTУкрепление отношений по линии официальных Минска и Будапешта сегодня в центре внимания во Дворце Независимости, где пройдет встреча Александра Лукашенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Официальный визит венгерского лидера в Беларусь первый и, как ожидается, станет важным этапом в развитии двустороннего партнерства. На повестке дня - вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализация совместных проектов, взаимодействие по линии Беларусь - ЕС, в том числе в формате "Восточного партнерства", а также ситуация в регионе и мире. Закрытых тем между государствами нет, работа идет по всем направлениям. А это хороший фундамент для еще более тесной кооперации. Так, по итогам минувшего года белорусско-венгерский товарооборот вырос на треть - до 253 миллионов долларов. И эту цифру намерены удвоить. В числе перспективных задач - активизация поставок, расширение взаимных инвестиций и создание совместных производств. Среди приоритетных сфер сотрудничества - АПК, машиностроение, ядерная энергетика, медицина и туризм.
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Укрепление отношений по линии официальных Минска и Будапешта сегодня в центре внимания во Дворце Независимости, где пройдет встреча Александра Лукашенко с...
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