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Александр Лукашенко: Главная цель системы госорганов - обеспечить устойчивый экономический рост
05.06.2020 08:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ Беларуси новый состав правительства. Президент Александр Лукашенко накануне провел
В ходе разговора с новым составом правительства Александр Лукашенко был верен себе и затронул наиболее актуальные темы государственной повестки - вплоть до нюансов избирательной кампании.
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В Беларуси новый состав правительства. Президент Александр Лукашенко накануне провел совещание, на котором были названы все ключевые фамилии. Премьер-министром...
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