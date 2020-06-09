Источник материала: БT

Совещание по вопросам работы госорганов системы нацбезопасности

Адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совещание по вопросам работы госорганов системы нацбезопасности прошло у Президента Демократия, но не беспредел! Вот так коротко и емко Президент высказался сегодня о проведении избирательной кампании в стране. Совещание по вопросам работы...

На совещании во Дворце Независимости сегодня были высшие должностные лица, министры, генералы. Не важно, виднеются ли на плечах звездочки: каждый из них на высоком посту и все сообща в ответе за национальную безопасность. Только-только стартовало выдвижение кандидатов и уже видим, что не все готовы пройти этот путь цивилизованно.Все попытки дестабилизировать обстановку в стране как на ладони. В ход сегодня идут самые разные предвыборные технологии вплоть до откровенных угроз. Если популизм на совести потенциальных кандидатов, то вот за откровенную агрессию и нарушение закона реакция будет адекватной.Т.е. готовы не просто адекватно реагировать на происходящие события, но и работать на упреждение. Руководствуются сегодня простой логикой: мир и спокойная жизнь в стране - главная ценность.Совещание по вопросам работы госорганов системы нацбезопасностиПринципиально, четко, по делу. Таким был этот разговор, иначе нельзя, если речь о национальной безопасности. Еще больше расскажем в "Панораме".