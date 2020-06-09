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Совещание по вопросам работы госорганов системы нацбезопасности прошло у Президента

09.06.2020 17:32 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Демократия, но не беспредел! Вот так коротко и емко Президент высказался сегодня о проведении избирательной кампании в стране.

Совещание по вопросам работы госорганов системы нацбезопасности


На совещании во Дворце Независимости сегодня были высшие должностные лица, министры, генералы. Не важно, виднеются ли на плечах звездочки: каждый из них на высоком посту и все сообща в ответе за национальную безопасность. Только-только стартовало выдвижение кандидатов  и уже видим, что  не все готовы пройти этот путь цивилизованно. 

Адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность


Все попытки дестабилизировать обстановку в стране  как на ладони. В ход сегодня идут самые разные предвыборные технологии  вплоть до откровенных угроз. Если популизм на совести потенциальных кандидатов, то вот за откровенную агрессию и нарушение закона реакция будет адекватной. 

Т.е. готовы не просто адекватно реагировать на происходящие события, но и работать на упреждение. Руководствуются сегодня простой логикой: мир и спокойная жизнь в стране - главная ценность. 

Совещание по вопросам работы госорганов системы нацбезопасности

Принципиально, четко, по делу. Таким был этот разговор, иначе нельзя, если речь о национальной безопасности. Еще больше  расскажем в "Панораме".

 
 
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Демократия, но не беспредел! Вот так коротко и емко Президент высказался сегодня о проведении избирательной кампании в стране. Совещание по вопросам работы...
 
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