|
Совещание по вопросам работы госорганов системы нацбезопасности прошло у Президента
09.06.2020 17:32 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Совещание по вопросам работы госорганов системы нацбезопасности
На совещании во Дворце Независимости сегодня были высшие должностные лица, министры, генералы. Не важно, виднеются ли на плечах звездочки: каждый из них на высоком посту и все сообща в ответе за национальную безопасность. Только-только стартовало выдвижение кандидатов и уже видим, что не все готовы пройти этот путь цивилизованно.
Адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность
Все попытки дестабилизировать обстановку в стране как на ладони. В ход сегодня идут самые разные предвыборные технологии вплоть до откровенных угроз. Если популизм на совести потенциальных кандидатов, то вот за откровенную агрессию и нарушение закона реакция будет адекватной.
Т.е. готовы не просто адекватно реагировать на происходящие события, но и работать на упреждение. Руководствуются сегодня простой логикой: мир и спокойная жизнь в стране - главная ценность.
Совещание по вопросам работы госорганов системы нацбезопасности
Принципиально, четко, по делу. Таким был этот разговор, иначе нельзя, если речь о национальной безопасности. Еще больше расскажем в "Панораме".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Демократия, но не беспредел! Вот так коротко и емко Президент высказался сегодня о проведении избирательной кампании в стране. Совещание по вопросам работы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)