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Президент провел совещание по вопросам работы госорганов системы национальной безопасности
10.06.2020 09:06 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. Таким был главный тезис Главы государства
Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок
Все попытки дестабилизировать обстановку в стране как на ладони. Готовы адекватно реагировать на происходящие события. Избирательная кампания не повод расшатать страну! Руководствуются сегодня простой логикой - мир и спокойная жизнь - главная ценность. Оценки ситуации, предложения по укреплению стабильности, реакции на возможный негатив - все это обсудили на совещании.
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Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. Таким был главный тезис Главы государства на совещании по вопросам деятельности...
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