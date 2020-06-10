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Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент провел совещание по вопросам работы госорганов системы национальной безопасности Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. Таким был главный тезис Главы государства на совещании по вопросам деятельности...

Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. Таким был главный тезис Главы государства. Три недели, как стартовала избирательная кампания. Уже сегодня видим - не все потенциальные кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. За противоправные действия участникам политического процесса придется нести ответственность.Все попытки дестабилизировать обстановку в стране как на ладони. Готовы адекватно реагировать на происходящие события. Избирательная кампания не повод расшатать страну! Руководствуются сегодня простой логикой - мир и спокойная жизнь - главная ценность. Оценки ситуации, предложения по укреплению стабильности, реакции на возможный негатив - все это обсудили на совещании.