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Президент провел совещание по вопросам работы госорганов системы национальной безопасности

10.06.2020 09:06 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. Таким был главный тезис Главы государства на совещании по вопросам деятельности госорганов системы обеспечения национальной безопасности. Три недели, как стартовала избирательная кампания. Уже сегодня видим - не все потенциальные кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. За противоправные действия участникам политического процесса придется нести ответственность. 


Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок


Все попытки дестабилизировать обстановку в стране как на ладони. Готовы адекватно реагировать на происходящие события. Избирательная кампания не повод расшатать страну! Руководствуются сегодня простой логикой - мир и спокойная жизнь - главная ценность. Оценки ситуации, предложения по укреплению стабильности, реакции на возможный негатив - все это обсудили на совещании.


 
 
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Сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. Таким был главный тезис Главы государства на совещании по вопросам деятельности...
 
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