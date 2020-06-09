Лукашенко — силовикам: «Потом они сформируют группы боевиков, захотят побоище на площади»

Источник материала: Виртуальный Брест

9 июня Александр Лукашенко провел совещание с силовым блоком. Основное внимание уделили проведению избирательной кампании и выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Кругом нарушения законодательства, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти»

— Всего три недели как стартовала эта избирательная кампания, но уже сегодня мы видим, что далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти. Есть и такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши, — заметил Лукашенко. — То, что в борьбе за симпатии населения они используют исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания, — это пусть разбираются сами люди. Они проанализируют, сделают соответствующие выводы. Народ разберется.

Президент подчеркнул недопустимость превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов и норм морали.

— Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден, — отметил Лукашенко.

«Потом они сформируют команды и группы боевиков»

Он отметил, что все события развиваются по заранее продуманному сценарию, причем их участники — всего лишь исполнители, у которых есть хозяева с деньгами.

— Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: «Як Лукашенка адкажа»? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете, — предупредил Лукашенко.

По его мнению, это так называемые современные предвыборные технологии, которые зачастую не отличаются чистоплотностью.

— Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве. Для этого надо четко понимать, на что готовы пойти отдельные кандидаты в кандидаты для достижения своей цели. Какие ресурсы они задействуют для повышения своего рейтинга. Не создаст ли это дополнительные угрозы? — задался вопросом президент.

— Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон, — сказал Лукашенко.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Угрозы сегодня сыплются со всех сторон»

Лукашенко потребовал привлекать к ответственности и за факты агрессивных действий по отношению к представителям органов правопорядка. По его словам, угрозы поступают не только людям в погонах.

— Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы — это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву, — поручил президент.

По его словам, главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок.

Президент поинтересовался у участников совещания, как они оценивают складывающуюся обстановку и какие у них есть предложения по укреплению стабильности «с учетом вероятности обострения ситуации на любом этапе избирательного процесса».

— Нашим людям не следует излишне напрягаться и переживать. Мы должны обеспечить каждому человеку возможность спокойно ходить по своей земле, а родителям — как это всегда было во всех наших городах — спокойно не просто ходить по земле, а с маленькими детишками за руку в любое время суток и гордиться своей страной. Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. Это главное, что отличает нас от других. В этом суть нашего островка безопасности. И это мы должны сохранить, чего бы нам это ни стоило, — подытожил Лукашенко.

Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал фотографию с совещания — на снимке можно увидеть председателя КГБ Валерия Вакульчика, министра внутренних дел Юрия Караева, главу Следственного комитета Ивана Носкевича, руководителя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, начальника ОАЦ Андрея Павлюченко, спикера Совета Республики Наталью Кочанову, спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко, главу Администрации президента Игоря Сергеенко.