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Лукашенко — силовикам: «Потом они сформируют группы боевиков, захотят побоище на площади»
09.06.2020 18:30 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
9 июня Александр Лукашенко провел совещание с силовым блоком. Основное внимание уделили проведению избирательной кампании и выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
«Кругом нарушения законодательства, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти»
— Всего три недели как стартовала эта избирательная кампания, но уже сегодня мы видим, что далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно. Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти. Есть и такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши, — заметил Лукашенко. — То, что в борьбе за симпатии населения они используют исключительно популистские лозунги и ничем не подкрепленные обещания, — это пусть разбираются сами люди. Они проанализируют, сделают соответствующие выводы. Народ разберется.
Президент подчеркнул недопустимость превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов и норм морали.
— Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден, — отметил Лукашенко.
«Потом они сформируют команды и группы боевиков»
Он отметил, что все события развиваются по заранее продуманному сценарию, причем их участники — всего лишь исполнители, у которых есть хозяева с деньгами.
— Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: «Як Лукашенка адкажа»? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете, — предупредил Лукашенко.
По его мнению, это так называемые современные предвыборные технологии, которые зачастую не отличаются чистоплотностью.
— Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве. Для этого надо четко понимать, на что готовы пойти отдельные кандидаты в кандидаты для достижения своей цели. Какие ресурсы они задействуют для повышения своего рейтинга. Не создаст ли это дополнительные угрозы? — задался вопросом президент.
— Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон, — сказал Лукашенко.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
«Угрозы сегодня сыплются со всех сторон»
Лукашенко потребовал привлекать к ответственности и за факты агрессивных действий по отношению к представителям органов правопорядка. По его словам, угрозы поступают не только людям в погонах.
— Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы — это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву, — поручил президент.
По его словам, главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности — сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок.
Президент поинтересовался у участников совещания, как они оценивают складывающуюся обстановку и какие у них есть предложения по укреплению стабильности «с учетом вероятности обострения ситуации на любом этапе избирательного процесса».
— Нашим людям не следует излишне напрягаться и переживать. Мы должны обеспечить каждому человеку возможность спокойно ходить по своей земле, а родителям — как это всегда было во всех наших городах — спокойно не просто ходить по земле, а с маленькими детишками за руку в любое время суток и гордиться своей страной. Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. Это главное, что отличает нас от других. В этом суть нашего островка безопасности. И это мы должны сохранить, чего бы нам это ни стоило, — подытожил Лукашенко.
Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал фотографию с совещания — на снимке можно увидеть председателя
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9 июня Александр Лукашенко провел совещание с силовым блоком. Основное внимание уделили проведению избирательной кампании и выборов президента. Об этом...
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