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Лукашенко приказал разобраться с увольнениями в частных компаниях

11.06.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Наряду с подготовкой к выборам на совещании в среду был поднят вопрос об увольнениях работников в частных компаниях. Лукашенко поручил разобраться в ситуации.

Об этом 10 июня передает пресс-служба главы государства. По словам Александра Лукашенко, в последнее время «поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании». Президент возмутился необоснованными массовыми увольнениями.

«Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить», - сказал он.

Президент заявил, что бросать на произвол людей, оставлять пролему без внимания нельзя. От этого зависит стабильность в стране в нынешнее тчжелое время. Президент отметил, что на госпредприятиях такого нет. Всех, кого уволили, нужно восстановить ии выплатить 

«Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно», - отметил президент.

По его словам, увольняют людей, которые не подписались за альтернативных «так называемых кандидатов»

Лукашенко назвал руководителей «пузатыми буржуями» и поручил генпрокурору вместе с КГК и другими структурами «прошерстить» эти компании.

«Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют», - заявил он.

В совещании 10 июня принимали участие глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман.

Лукашенко также заявил, что в стране не будет «никакого переворота, тем более майдана».

 
 
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Наряду с подготовкой к выборам на совещании в среду был поднят вопрос об увольнениях работников в частных компаниях. Лукашенко поручил разобраться в ситуации.
 
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