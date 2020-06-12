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Президент ориентирует ЖКХ на эффективное развитие





В ближайшие 2-3 года необходимо решить проблему сбора и переработки бытового мусора

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитию жилищно-коммунальной сферы внимание высшего уровня. Рабочая поездка Президента в Полоцк Животрепещущую тему сегодня обсуждали в Полоцке - развитие жилищно-коммунальной сферы. С этих непростых вопросов стартовала рабочая поездка Александра Лукашенко...

Животрепещущую тему сегодня обсуждали в Полоцке - развитие жилищно-коммунальной сферы. С этих непростых вопросов стартовала рабочая поездка Александра Лукашенко в северной регион. Традиционно в графике Президента в конце недели региональная пятница. Для руководителей областей именно коммунальная сфера должна стать приоритетом номер один. На это не раз обращал внимание лидер. До сих пор именно сфера ЖКХ вызывает массу нареканий. Пару лет назад прошлись по всем болевым точкам. Все решения закрепили в Директиве № 7. Пришло время проконтролировать итоги этой работы.За последние годы сделано немало. И в плане прозрачности формирования тарифов, и по снижению себестоимости услуг. Надежнее стали инженерные сети, качественнее вода, во всех районах работают единые диспетчерские службы. Но пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано. Стрелы негатива летят в адрес созданной недавно службы 115. Идея хорошая – воплощение отстает, хотя служба должна стать настоящей скорой помощью в коммунальной сфере для людей. Качество капитального ремонта, содержание подъездов, благоустройство дворов – вот топ жалоб. О проблемах мы спросили нового министра ЖКХ.Президент посмотрел выставку коммунальной техники, в том числе оборудование для котельных. Без такой в коммунальной сфере, как без рук. Экология - Беларусь осознанно идет на озеленение экономики: бумага вместо пластика, напитки в стекле, а не ПЭТах. В разговоре коснулись проблемы сбора и переработки бытового мусора. В ближайшие 2-3 года в Беларуси необходимо решить этот вопрос. Зная, что Глава государства в городе, в центр с самого утра начали приходить люди. Они собрались на площади возле здания райисполкома. Хотели пообщаться с Президентом- Александр Лукашенко всегда открыт для такого общения. Звучали частные просьбы и вопросы, в основном бытовые, наболевшие. Как раз из коммунальной сферы.Чтобы таких моментов и обращений было меньше, решено: больше полномочий дать власти на местах в сфере ЖКХ, чтобы каждая проблема решалась быстрее. Президентская программа сегодня сверхнасыщенная. В Полоцке Александр Лукашенко также побывал в Спасо-Ефросиниевском монастыре. Он основан в XII веке, ежегодно сюда приезжают более 120 тысяч туристов.