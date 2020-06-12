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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко посетил Спаса-Евфросиниевский монастырь Полоцкая земля. Отсюда берут корни наши история и культура, именно здесь зародились книгопечатание и просветительство. И начинает свою летопись Беларусь. Сразу...

Полоцкая земля. Отсюда берут корни наши история и культура, именно здесь зародились книгопечатание и просветительство. И начинает свою летопись Беларусь. Сразу после совещания Александр Лукашенко посетил древнейшую обитель - Спаса-Евфросиниевский монастырь. На окраине города первая белорусская женщина - святая Евфросиния Полоцкая в XII веке возвела храм, который сохранился до наших дней. Ежегодно сюда приезжают более 120 тысяч туристов. Это поистине место духовной силы.В монастыре хранится возрожденная святыня - крест Преподобной. В новом тысячелетии возродили раки Евфросинии Полоцкой - ковчег, в котором хранятся мощи святой. По инициативе Белорусского экзархата и благодаря помощи со стороны Президента прикоснуться к святыням сегодня может любой желающий. А на восстановление оригинальных фресок XII века и вовсе потребовалось два десятилетия. Реставрационные работы регулярно открывают новые страницы нашей истории. Археологи - студенты Полоцкого университета.Восстановить и сберечь наше богатое наследие. Об этом просит Президент в каждой поездке по регионам и на совещании в Полоцке также делает намеренное отступление - быть ближе к своей земле. И здесь речь не только о масштабных госпрограммах, скорее, о каждом из нас быть частью нашей малой родины. Пандемия заставила весь мир сделать переоценку ценностей. Сердце белорусской земли и центр Европы. Здесь за эти более чем тысячу лет переплелись разные культуры, разные веры, традиции Востока и Запада. В современных реалиях можно без преувеличения сказать - это колыбель не просто одного государства, это колыбель мира и единения в регионе.