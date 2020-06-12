ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко посетил Спаса-Евфросиниевский монастырь

12.06.2020 22:22 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Полоцкая земля. Отсюда берут корни наши история и культура, именно здесь зародились книгопечатание и просветительство. И начинает свою летопись Беларусь. Сразу после совещания Александр Лукашенко посетил древнейшую обитель - Спаса-Евфросиниевский монастырь. На окраине города первая белорусская женщина - святая Евфросиния Полоцкая в XII веке возвела храм, который сохранился до наших дней. Ежегодно сюда приезжают более 120 тысяч туристов. Это поистине место духовной силы. 

В монастыре хранится возрожденная святыня - крест Преподобной. В новом тысячелетии возродили раки Евфросинии Полоцкой - ковчег, в котором хранятся мощи святой. По инициативе Белорусского экзархата и благодаря помощи со стороны Президента прикоснуться к святыням сегодня может любой желающий. А на восстановление оригинальных фресок XII века и вовсе потребовалось два десятилетия. Реставрационные работы регулярно открывают новые страницы нашей истории. Археологи - студенты Полоцкого университета.

Восстановить и сберечь наше богатое наследие. Об этом просит Президент в каждой поездке по регионам и на совещании в Полоцке также делает намеренное отступление - быть ближе к своей земле. И здесь речь не только о масштабных госпрограммах, скорее, о каждом из нас  быть частью нашей малой родины. Пандемия заставила весь мир сделать переоценку ценностей. Сердце белорусской земли и центр Европы. Здесь за эти более чем тысячу лет переплелись разные культуры, разные веры, традиции Востока и Запада. В современных реалиях можно без преувеличения сказать - это колыбель не просто одного государства, это колыбель мира и единения в регионе.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полоцкая земля. Отсюда берут корни наши история и культура, именно здесь зародились книгопечатание и просветительство. И начинает свою летопись Беларусь. Сразу...
 
Новости дня
Новости политики
 
Развитию жилищно-коммунальной сферы внимание высшего уровня. Рабочая поездка Президента в Полоцк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика