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Штаб Бабарико сообщил о блокировке избирательного счета

18.06.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Расчетный счет избирательного фонда претендента в президенты Виктора Бабарико заблокирован, сообщили в штабе претендента.

"Сегодня, 17 июня, при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники АСБ "Беларусбанк" сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован – арестованы расходные операции по счету», - сказано в сообщении.

По данным штаба, документов, которые подтверждают основания для подобных ограничений им не предоставили. На счету оставались более 100 тысяч рублей. Штаб собирается жаловаться.

Представители претендента в президенты заявили, что арест средств избирательного фонда не отразится на работе штаба, сообщает «Интерфакс-Запад».

Представительство ЕС в Беларуси сегодня выразило обеспокоенность действиями белорусских властей в отношении потенциальных кандидатов в президенты страны.

«По мере вступления Беларуси в президентскую избирательную кампанию 2020 года особенно важно, чтобы основные права и свободы были полностью соблюдены. Крайне важно, чтобы белорусские власти обеспечили обстановку, позволяющую провести конкурентные политические выборы. В этом контексте мы обеспокоены недавними действиями против Виктора Бабарико и призываем к полному соблюдению законности и прозрачному расследованию", - говорится в заявлении главы представительства Евросоюза в Минске Дирка Шубеля.

Шубель также отметил, что рассчитывает на расследование правоохранительными органами страны телефонных угроз, поступивших в адрес потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской. Кроме того, высказал обеспокоенность сообщениями о случаях жестокого обращения милиции и плохих условиях содержания лиц, осужденных за участие в мирных протестах в период с 6 мая по 10 июня. Представительство ЕС в Беларуси призвало белорусские власти немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов и полностью соблюдать обязательства по Конвенции ООН против пыток.

Виктор Бабарико уже сдал 120 тысяч подписей в ЦИК. Вокруг его и Белгазпромбанка, которым он руководил 20 лет,  на фоне предвыборной кампании развернулся ажиотаж. 

  • 12 июня сообщалось, что в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Как и в «ПриватЛизинг» и других компаниях, связанных с банком.
  • Сам претендент на пост президента в интервью РБК заявил, что действия белорусских властей по отношению к Белгазпромбанку являются не просто мерами устрашения, а рейдерским захватом, и записал обращение на случай, если его задержат.
  • В этот же день Александр Лукашенко, отвечая в Полоцке на вопрос журналиста о Белгазпромбанке, заявил, что в отношении Бабарико ведутся следственные действия. По словам президента, экс-глава банка захотел участвовать в выборах, потому что «у нас сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести». Президент назвал фигуранта «негодяем».
  • В ответ на запрос РБК по поводу рейдерского захвата Белгазпромбанка пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт практически повторила слова президента, сказанные 12 июня.
  • 14 июня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» ведущий Иван Эйсмонт рассказал о том, что из Белгазпромбанка планировали срочно вывезти картины, купленные раннее для корпоративной коллекции. Позже картины конфисковали и вывезли из Арт-галереи.

 
Теги: Минск
 
 
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Расчетный счет избирательного фонда претендента в президенты Виктора Бабарико заблокирован, сообщили в штабе претендента.
 
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