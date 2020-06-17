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Штаб Бабарико сообщил о блокировке избирательного счета
18.06.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Расчетный счет избирательного фонда претендента в президенты Виктора Бабарико заблокирован, сообщили в штабе претендента.
"Сегодня, 17 июня, при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники АСБ "Беларусбанк" сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован – арестованы расходные операции по счету», - сказано в сообщении.
По данным штаба, документов, которые подтверждают основания для подобных ограничений им не предоставили. На счету оставались более 100 тысяч рублей. Штаб собирается жаловаться.
Представители претендента в президенты заявили, что арест средств избирательного фонда не отразится на работе штаба,
Представительство ЕС в Беларуси сегодня выразило обеспокоенность действиями белорусских властей в отношении потенциальных кандидатов в президенты страны.
«По мере вступления Беларуси в президентскую избирательную кампанию 2020 года особенно важно, чтобы основные права и свободы были полностью соблюдены. Крайне важно, чтобы белорусские власти обеспечили обстановку, позволяющую провести конкурентные политические выборы. В этом контексте мы обеспокоены недавними действиями против Виктора Бабарико и призываем к полному соблюдению законности и прозрачному расследованию", - говорится в заявлении главы представительства Евросоюза в Минске Дирка Шубеля.
Шубель также отметил, что рассчитывает на расследование правоохранительными органами страны телефонных угроз, поступивших в адрес потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской. Кроме того, высказал обеспокоенность сообщениями о случаях жестокого обращения милиции и плохих условиях содержания лиц, осужденных за участие в мирных протестах в период с 6 мая по 10 июня. Представительство ЕС в Беларуси призвало белорусские власти немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов и полностью соблюдать обязательства по Конвенции ООН против пыток.
Виктор Бабарико уже
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Расчетный счет избирательного фонда претендента в президенты Виктора Бабарико заблокирован, сообщили в штабе претендента.
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