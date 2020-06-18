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Поздравление народному артисту СССР Юрию Соломину

18.06.2020 12:22 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Юрия Соломина с 85-летием. "Благодаря яркому таланту и исключительной индивидуальности Вы создали незабываемые художественные образы в театре и кино, завоевали признание среди профессионалов и многомиллионной зрительской аудитории, - говорится в поздравлении. - Уверен, что Ваша многогранная деятельность будет и впредь способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между нашими народами".

Александр Лукашенко пожелал Юрию Соломину долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Юрия Соломина с 85-летием. "Благодаря яркому таланту и исключительной индивидуальности Вы...
 
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