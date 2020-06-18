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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление народному артисту СССР Юрию Соломину Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Юрия Соломина с 85-летием. "Благодаря яркому таланту и исключительной индивидуальности Вы...

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Юрия Соломина с 85-летием. "Благодаря яркому таланту и исключительной индивидуальности Вы создали незабываемые художественные образы в театре и кино, завоевали признание среди профессионалов и многомиллионной зрительской аудитории, - говорится в поздравлении. - Уверен, что Ваша многогранная деятельность будет и впредь способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между нашими народами".Александр Лукашенко пожелал Юрию Соломину долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия.