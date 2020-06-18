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По числу собранных подписей с Лукашенко пока конкурирует только Бабарико

18.06.2020 12:56 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина утром 18 июня рассказала о том, какое количество подписей уже подано в ЦИК претендентами на выдвижение в кандидаты президента.

На утро 18 июня в ЦИК больше необходимых ста тысяч подписей пока подали только два претендента на выдвижение: Александр Лукашенко (364 тысячи) и Виктор Бабарико (150 тысяч).

Более 43 тысяч подписей передали в ЦИК кандидаты Светлана Тихановская и Валерий Цепкало. менее 10 тысяч поданы Сергеем Череченем. Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев собрали скромное число - несколько сотен и 62 соответственно. Подача и подсчет подписей продолжаются.

Отметим, что сегодня утром появилась информация о возможном задержании Виктора Бабарико. Он  перестал выходить на связь после того, как повез в ЦИК для сдачи новые подписи. Вместе с ним пропал его сын. 

Штаб Бабарико сообщает о том, что им удалось собрать 425 тысяч подписей. Валерий Цепкало накануне сообщил, что его группа собрала 200 тысяч подписей. Светлана Тихановская 15 июня сообщила, что ее инициативной группе также удалось собрать необходимые сто тысяч подписей. Такие же заявления сделали Канопацкая и Дмитриев, Сергей Черечень заявила о сборе 75 тысяч.

Последний день подачи подписей в избирательные комиссии - 19 июня.

 

 
 
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Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина утром 18 июня рассказала о том, какое количество подписей уже подано в ЦИК претендентами на выдвижение в...
 
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