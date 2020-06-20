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Лукашенко: Я думаю, слава богу, привезли картины. Ан нет! Никакой не меценат!

20.06.2020 08:46 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

19 июня во время совещания по поддержке реального сектора экономики со стороны банковской системы Александр Лукашенко высказался по поводу коллекции картин Белгазпромбанка, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко: Я думаю, слава богу, привезли картины. Ан нет! Никакой не меценат!

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Президент заявил, банки не должны заниматься финансированием политических кампаний.

— Не отвлекать финансовые ресурсы на то, чтобы буржуям набить карманы и закупить картины, ввезти в страну как меценат. Великий меценат! И все в это поверили, особенно наши тут в Минске. Я думаю: слава богу, привезли картины. Ан нет! Никакой не меценат! Картины не привезли сюда для белорусского народа и государства. А картины — это их, как они заявляют, акционеров Белгазпромбанка. Мы сейчас видим, каких акционеров. Все они признались: откуда картины, за какие деньги закупали. И только по оценочной стоимости там больше 20 млн долларов. Только по картинам, — заявил Лукашенко.

— Так как так, Павел Владимирович (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур — прим. ред.)? Денег на экономику нет, а карманы набить, создать собственность за границей, вывести туда сотни миллионов долларов, закупить картины, сюда привезти и так далее…, — сказал президент.

Он пояснил, почему «раньше их не взяли»: «Сегодня мы едим пирог, потому что вчера его еще не испекли. Поэтому особо сердобольных хочу предупредить: вы нас не торопите, мы разберемся со всеми вопросами».

По его словам, если у кого-то есть вопросы, то все еще раз объяснит глава КГК Иван Тертель: «Если надо, подключатся другие, объяснят».

— А то ставка рефинансирования, денег нет, того нет, а разворовывать деньги и выводить — есть. Или прибыль всю отдать тем, кто сегодня в избирательную кампанию включится. Прибыль целого банка! Откуда прибыль в банках? В банке же денег нет! Естественно, вытягивают от людей, от предприятий, создают прибыль, а потом раздают на политическую кампанию. Что за поведение банкиров?! Такого в мире вы не найдете. Потому что банки, банкиры, служащие банков — они настолько аккуратны и осторожны, они понимают, что деньги любят тишину. И они себе этого не позволяют. А у нас — пожалуйста. Но я же вижу, и не только я, кто стоит за этой кампанией. Я же вижу, кто толкает этих кукол, которые у нас тут осчастливить народ хотят, — заявил глава государства.

Следственный комитет наложил арест на более чем 100 картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка после возбуждения уголовного дела в отношении топ-менеджеров банка. Под арестом в том числе самая дорогая в Беларуси картина — «Ева» Хаима Сутина. Картины находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства в опечатанном правоохранителями хранилище. На стенах теперь висят рамы с QR-кодом внутри.

В госмедиа сообщали, что «картины готовили к срочному вывозу из страны». Однако Министерство культуры, по данным TUT.BY, не выдавало разрешение, без которого ни одно произведение искусства, а тем более из числа историко-культурных ценностей (таких в коллекции более 30), не может пересечь границу Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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  19 июня во время совещания по поддержке реального сектора экономики со стороны банковской системы Александр Лукашенко высказался по поводу коллекции картин...
 
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