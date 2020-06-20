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Александр Лукашенко открыл мемориал памяти сожженных деревень Могилевской области

20.06.2020 15:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В год 75-летия Великой Победы и буквально за несколько дней до трагической даты в истории - начала Великой Отечественной войны - мы с особой болью вспоминаем события той страшной вехи. Чтобы будущие поколения не только помнили, но и вынесли уроки, наш долг рассказать, что мир и благополучие не достались нам просто!

Александр Лукашенко открыл мемориал памяти сожженных деревень Могилевской области


Трагедия в деревне Борки - часть исторической памяти народа Беларуси


Сегодня там открыли мемориал памяти сожженных деревень Могилевской области. Почтить память мирных жителей приехал Глава государства. 78 лет назад в ходе одной из самых крупных карательных операций за один день нацисты расстреляли и сожгли более 2 тысяч мирных жителей. Эти события легли в основу одной из сюжетных линий самого пронзительного фильма о судьбе мирного населения в годы Великой Отечественной "Иди и смотри". В память о жителях деревни Борки и сожженных деревнях области в советское время был установлен памятник-скульптура воину и девушке, потом возвели часовню и стену памяти сожженных деревень. В прошлом году было решено реконструировать памятные знаки и создать здесь мемориал, раскрывающий и показывающий в полной мере все зверства нацизма.
Александр Лукашенко открыл мемориал памяти сожженных деревень Могилевской области


Мемориал в Борках создала молодая команда скульпторов и архитекторов


Проект мемориала в деревне Борки разработала группа молодых скульпторов и архитекторов. Всего за полгода в камне, бетоне и металле команда отразила ужас той трагедии: улица с фрагментами обгоревших стен домов, оставленные в них вещи символизируют внезапно прервавшуюся мирную жизнь и беззащитность перед бесчеловечной жестокостью. На обгоревших бревнах - свидетельства людей, выживших в той чудовищной трагедии. Сегодня Глава государства поручил представить к госнаградам создателей мемориального комплекса в Борках.


Глава государства сегодня посмотрел все объекты комплекса, а также тепло пообщался с людьми

Александр Лукашенко открыл мемориал памяти сожженных деревень Могилевской области


Среди них были ветераны, участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, родственники погибших мирных жителей. На мемориальные плиты на территории комплекса нанесены названия более 30 деревень, сожженных оккупантами, и 616 ранее неизвестных фамилий жителей, уничтоженных в этой трагедии. В списках можно заметить пробелы - поисковые работы в архивах продолжаются.

 
 
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В год 75-летия Великой Победы и буквально за несколько дней до трагической даты в истории - начала Великой Отечественной войны - мы с особой болью вспоминаем события...
 
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