В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

Источник материала: Виртуальный Брест

По всей видимости, сегодня встреча активистов-аккумуляторщиков на площади не состоится.

















Проходы перекрыты со всех сторон, людей просто разворачивают.





Пропускают только общественный транспорт, но скорее всего, он не останавливается на остановке.













Возможно, такие жёсткие меры безопасности связаны с тем, что завтра планируется посещение города Александром Лукашенко. Хотя официально этот визит пока не подтверждён, на уровне слухов это известно давно.





На Воровского - автомобили спецназначения.