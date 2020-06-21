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В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

21.06.2020 12:22 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По всей видимости, сегодня встреча активистов-аккумуляторщиков на площади не состоится.

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

Проходы перекрыты со всех сторон, людей просто разворачивают.

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

Пропускают только общественный транспорт, но скорее всего, он не останавливается на остановке.

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

Возможно, такие жёсткие меры безопасности связаны с тем, что завтра планируется посещение города Александром Лукашенко. Хотя официально этот визит пока не подтверждён, на уровне слухов это известно давно.

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

На Воровского - автомобили спецназначения.

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН
В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

В Бресте перекрыта площадь Ленина. Дежурит милиция и ОМОН

 
 
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  По всей видимости, сегодня встреча активистов-аккумуляторщиков на площади не состоится. Проходы перекрыты со всех сторон, людей просто разворачивают. ...
 
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