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Лукашенко: катастрофы никакой, но мы должны защитить что имеем

22.06.2020 08:28 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что независимость очень дорого стоит и ее необходимо защищать. Об этом он заявил сегодня, общаясь в Бресте с участниками памятного мероприятия по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: катастрофы никакой, но мы должны защитить что имеем

"Спасибо вам. Вы нам по-прежнему нужны. Иногда бывает завоевать проще, чем защитить", - сказал глава государства, общаясь с ветеранами.

"Катастрофы никакой, но защитить мы должны то, что имеем. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…", - сказал белорусский лидер.

"Вы же понимаете, что независимости много не бывает. Она или есть, или ее нет. И я еще год тому назад, выступая 3 июля, предупреждал, что независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы - народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что, конечно, везде есть свои недостатки, в том числе и в западных странах, и в США. "Кто бы мог подумать, что Америка так вспыхнет, и демократические СМИ сегодня захлебнулись и замолкли. Они не показывают, что происходит. Там в городах уже вошли войска и ввели комендантский час. То же самое и в Западной Европе. Об этом не принято говорить. А у нас они что-то увидели", - заметил белорусский лидер.

Он призвал людей держать голову на плечах и не вступать ни с кем в драку. "Мы должны решить все мирно. И через некоторое время мы увидим результат. Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли. Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача - защитить его", - заявил глава государства.

 
Теги: Брест
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что независимость очень дорого стоит и ее необходимо защищать. Об этом он заявил сегодня, общаясь в Бресте...
 
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