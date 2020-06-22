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Лукашенко в Бресте встречается с десантниками в Бресте

22.06.2020 10:30 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Бресте посещает 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко в Бресте встречается с десантниками в Бресте

Главе государства расскажут об истории создания бригады, боевых возможностях соединения. Александр Лукашенко ознакомится с образцами вооружения и военной техники, стоящими на вооружении бригады, условиями жизни и быта военнослужащих.

Планируется также встреча Президента с воинским коллективом бригады.

Как сообщалось, ранним утром 22 июня в Брестской крепости-герое Александр Лукашенко принял участие в мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

 
Теги: Брест
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко в Бресте посещает 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду, передает...
 
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