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Лукашенко намерен внести в Конституцию «решительные» изменения

26.06.2020 18:14 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Предложенные варианты изменения Конституции Беларуси «никуда не годятся», они недостаточно решительные.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом «Беларуськалия» 26 июня, передает пресс-служба главы государства.

Президент пообещал изменить Основной закон страны за два года, в течение которых будут разработаны новые положения.

«Конституция - Основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию», - считает Лукашенко.

По его словам, еще до принятия Конституции будет много сделано» в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора».

По словам главы государства, в новой редакции Конституции следует ожидать перераспределения полномочий между ветвями власти.

«Что касается перераспределения полномочий наверху - президент, парламент, правительство, - это все должно быть прописано в Конституции», - сказал Лукашенко.

По его мнению, местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что «на месте им виднее».

«Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию". Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад», - сказал Лукашенко.

Напомним, после задержания Виктора Бабарико руководство его инициативной группы обнародовало видеообращение политика, где он предлагает изменить Конституцию, взяв за основу Конституцию 1994 года.

 
 
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Предложенные варианты изменения Конституции Беларуси «никуда не годятся», они недостаточно решительные.
 
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