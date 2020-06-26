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Брестчан приглашают на предварительное обсуждение организации и подготовки референдума по вопросу завода АКБ

26.06.2020 18:31 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые брестчане! Приглашаем вас 28.06.2020г. на предварительное обсуждение организации и подготовки городского референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей.

Брестчан приглашают на предварительное обсуждение организации и подготовки референдума по вопросу завода АКБ

Встреча пройдет в круглом зале Брестского городского исполнительного комитета по адресу Энгельса, 3.

Приглашаем всех заинтересованных.

Начало в 12.30

 
 
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  Уважаемые брестчане! Приглашаем вас 28.06.2020г. на предварительное обсуждение организации и подготовки городского референдума по вопросу завода аккумуляторных...
 
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