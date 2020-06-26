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Брестчан приглашают на предварительное обсуждение организации и подготовки референдума по вопросу завода АКБ
26.06.2020 18:31 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые брестчане! Приглашаем вас 28.06.2020г. на предварительное обсуждение организации и подготовки городского референдума по вопросу завода аккумуляторных батарей.
Встреча пройдет в круглом зале Брестского городского исполнительного комитета по адресу Энгельса, 3.
Приглашаем всех заинтересованных.
Начало в 12.30
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Брестчан приглашают на предварительное обсуждение организации и подготовки референдума по вопросу завода АКБ
Уважаемые брестчане! Приглашаем вас 28.06.2020г. на предварительное обсуждение организации и подготовки городского референдума по вопросу завода аккумуляторных...
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