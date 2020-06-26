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Социально-экономическое развитие региона и предприятий в центре внимания. Рабочая поездка Президента в Солигорский район

26.06.2020 17:30 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Будущее столичного региона, работа ключевых предприятий, отношение  к земле и собственности, меры  в условиях пандемии. Это только часть тем, которые сегодня затронули в Солигорске во время рабочей поездки Президента. Началась она  с открытого разговора с активом области об итогах и перспективах Минщины. Подобные встречи с активом областей Глава государства  провел уже в Бресте, Могилеве и Гродно. Развитие столичного региона во многом определяет развитие всей страны. Побывал Президент и на ключевом производстве области - Беларуськалии. Общаясь с коллективом калийного гиганта, Александр Лукашенко отметил, что много говорили о развитии на ближайшее время. 

Во время общения с командой крупнейшего белорусского предприятия шла речь о развитии калийного производства, сохранении рабочих мест. Затронули глобальные темы - от нынешней ситуации и борьбы с COVID до возможных изменений Основного закона. Разговор состоялся на площадке нового завода "Белкалий-Мигао", который выпускает инновационную продукцию для Беларуси - нитрат калия.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Будущее столичного региона, работа ключевых предприятий, отношение  к земле и собственности, меры  в условиях пандемии. Это только часть тем, которые сегодня...
 
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