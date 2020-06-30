А. Лукашенко: Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне

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Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне. С такими проникновенными словами Александр Лукашенко обратился сегодня к гостям торжественной церемонии в российском Ржеве. Там наш Президент принял участие в открытии величественного монумента советскому солдату. Сделать это вместе белорусского лидера пригласил Владимир Путин. Подо Ржевом полегли сотни тысяч героев, и для каждого из них это была последняя пядь его родной земли. Так же, как для других воинов Брестская крепость, Невский выступ под Ленинградом, Буйничское поле под Могилевом или Мамаев курган в Сталинграде. Общая боль и общая память. Именно так - сообща не даем забыть подвиг и не даем переписать историю. Сегодня главы государств тепло пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны и возложили цветы к подножию мемориала. Он не просто дань памяти павшим. Сегодня это и символ нерушимой дружбы между Беларусью и Россией, место нашей гордости. Из центра событий репортаж Ольги Макей.







Ржевская битва - одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны Тверская область. Город воинской славы – Ржев. Такое звание у 45 населенных пунктов России за героизм воинов и жителей в разные периоды истории. Ржевская битва развернулась здесь в 1942-1943 годах прошлого века. Говорят, это сражение во многом изменило ход Великой Отечественной и стало одним из самых кровопролитных эпизодов. За 17 месяцев оккупации Ржев и соседние города были практически полностью разрушены.







Открытие ржевского мемориала советскому солдату

За мир в боях под Ржевом сражались разные народы Союза, здесь погибло и много белорусов. Кстати, в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в



Самый большой в Европе бронзовый памятник Советскому солдату

Когда возникла идея создать мемориал, белорусский лидер откликнулся мгновенно. С инициативой выступили ветераны Великой Отечественной, обратились и в Комитет Союзного государства. Проект, конечно, поддержали. Теперь это - самый большой бронзовый памятник советским солдатам в Европе. На создание скульптуры ушло больше двух лет. 25-метровая фигура неизвестного солдата с высоты насыпного холма смотрит на современников, чтобы помнили. Кстати, живы воспоминания и участников той Ржевской битвы. 12 ветеранов сегодня снова здесь.



Этот мемориал уже называют народным, возводился он в том числе и на пожертвования. При создании скульптуры авторы учитывали истории ветеранов. Солдат буквально парит в воздухе. Даже не скажешь, что автомат по образцу ППШ-41 длиной 9 метров и весит около 2,5 тонны. Взлетающая стая журавлей – символ души погибшего бойца.



Имена тысяч солдат увековечены подо Ржевом

Вокруг монумента инсталляция, которая имитирует окопы. А сталь и ржавый металл – как осколки от взрывов. На них более 17 тысяч фамилий тех, кто погиб в битве подо Ржевом. Но их в сотни раз больше. Список будет дополняться, чтобы увековечить память каждого.



На этой земле советские солдаты стояли до последнего. Александр Лукашенко обратит внимание: важно, что инициатива исходила от ветеранов. Сейчас их мечты воплотились. Да еще и как союзный проект!

За мир в боях под Ржевом сражались разные народы Союза, здесь погибло и много белорусов. Кстати, в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске есть и ржевская земля. Не приехать на открытие мемориала Александр Лукашенко просто не мог. Да, график Президента сейчас плотный, много поездок и встреч, но время нашли. А для Владимира Путина это первая командировка с начала пандемии. Если точнее, за последние 103 дня.Когда возникла идея создать мемориал, белорусский лидер откликнулся мгновенно. С инициативой выступили ветераны Великой Отечественной, обратились и в Комитет Союзного государства. Проект, конечно, поддержали. Теперь это - самый большой бронзовый памятник советским солдатам в Европе. На создание скульптуры ушло больше двух лет. 25-метровая фигура неизвестного солдата с высоты насыпного холма смотрит на современников, чтобы помнили. Кстати, живы воспоминания и участников той Ржевской битвы. 12 ветеранов сегодня снова здесь.Этот мемориал уже называют народным, возводился он в том числе и на пожертвования. При создании скульптуры авторы учитывали истории ветеранов. Солдат буквально парит в воздухе. Даже не скажешь, что автомат по образцу ППШ-41 длиной 9 метров и весит около 2,5 тонны. Взлетающая стая журавлей – символ души погибшего бойца.Вокруг монумента инсталляция, которая имитирует окопы. А сталь и ржавый металл – как осколки от взрывов. На них более 17 тысяч фамилий тех, кто погиб в битве подо Ржевом. Но их в сотни раз больше. Список будет дополняться, чтобы увековечить память каждого.На этой земле советские солдаты стояли до последнего. Александр Лукашенко обратит внимание: важно, что инициатива исходила от ветеранов. Сейчас их мечты воплотились. Да еще и как союзный проект!

Владимир Путин, Президент России: "Все, кто сражался подо Ржевом, прошли через нечеловеческие испытания. Бились насмерть больше года. Сделали для Победы все, что могли. Наш святой долг чтить, помнить каждого героя. Увековечить их подвиг, было делом нашей совести и чести. Низкий поклон всем рядовым и командирам. Слава героям Ржева, слава солдатам Великой Отечественной и вечная память павшим!"





Символично, что в этот день на открытии мемориала оба президента

Президенты приняли участие в акции "Сад памяти"

1 июля Ржевский мемориал откроют для посещения

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