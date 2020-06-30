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А. Лукашенко: Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне
30.06.2020 22:12 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБеларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне. С такими проникновенными словами Александр Лукашенко обратился сегодня к гостям торжественной церемонии в российском Ржеве. Там наш Президент принял участие в открытии величественного монумента советскому солдату. Сделать это вместе белорусского лидера пригласил Владимир Путин. Подо Ржевом полегли сотни тысяч героев, и для каждого из них это была последняя пядь его родной земли. Так же, как для других воинов Брестская крепость, Невский выступ под Ленинградом, Буйничское поле под Могилевом или Мамаев курган в Сталинграде. Общая боль и общая память. Именно так - сообща не даем забыть подвиг и не даем переписать историю. Сегодня главы государств тепло пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны и возложили цветы к подножию мемориала. Он не просто дань памяти павшим. Сегодня это и символ нерушимой дружбы между Беларусью и Россией, место нашей гордости. Из центра событий репортаж Ольги Макей.
Ржевская битва - одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войныТверская область. Город воинской славы – Ржев. Такое звание у 45 населенных пунктов России за героизм воинов и жителей в разные периоды истории. Ржевская битва развернулась здесь в 1942-1943 годах прошлого века. Говорят, это сражение во многом изменило ход Великой Отечественной и стало одним из самых кровопролитных эпизодов. За 17 месяцев оккупации Ржев и соседние города были практически полностью разрушены.
Открытие ржевского мемориала советскому солдату
За мир в боях под Ржевом сражались разные народы Союза, здесь погибло и много белорусов. Кстати, в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске есть и ржевская земля. Не приехать на открытие мемориала Александр Лукашенко просто не мог. Да, график Президента сейчас плотный, много поездок и встреч, но время нашли. А для Владимира Путина это первая командировка с начала пандемии. Если точнее, за последние 103 дня.
Самый большой в Европе бронзовый памятник Советскому солдату
Когда возникла идея создать мемориал, белорусский лидер откликнулся мгновенно. С инициативой выступили ветераны Великой Отечественной, обратились и в Комитет Союзного государства. Проект, конечно, поддержали. Теперь это - самый большой бронзовый памятник советским солдатам в Европе. На создание скульптуры ушло больше двух лет. 25-метровая фигура неизвестного солдата с высоты насыпного холма смотрит на современников, чтобы помнили. Кстати, живы воспоминания и участников той Ржевской битвы. 12 ветеранов сегодня снова здесь.
Этот мемориал уже называют народным, возводился он в том числе и на пожертвования. При создании скульптуры авторы учитывали истории ветеранов. Солдат буквально парит в воздухе. Даже не скажешь, что автомат по образцу ППШ-41 длиной 9 метров и весит около 2,5 тонны. Взлетающая стая журавлей – символ души погибшего бойца.
Имена тысяч солдат увековечены подо Ржевом
Вокруг монумента инсталляция, которая имитирует окопы. А сталь и ржавый металл – как осколки от взрывов. На них более 17 тысяч фамилий тех, кто погиб в битве подо Ржевом. Но их в сотни раз больше. Список будет дополняться, чтобы увековечить память каждого.
На этой земле советские солдаты стояли до последнего. Александр Лукашенко обратит внимание: важно, что инициатива исходила от ветеранов. Сейчас их мечты воплотились. Да еще и как союзный проект!
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: "Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновний долг, долг святой памяти. И пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники".
Владимир Путин, Президент России: "Все, кто сражался подо Ржевом, прошли через нечеловеческие испытания. Бились насмерть больше года. Сделали для Победы все, что могли. Наш святой долг чтить, помнить каждого героя. Увековечить их подвиг, было делом нашей совести и чести. Низкий поклон всем рядовым и командирам. Слава героям Ржева, слава солдатам Великой Отечественной и вечная память павшим!"
Символично, что в этот день на открытии мемориала оба президентаВладимир Путин сделает акцент на том, что герои того времени - нравственный ориентир для современников. Александр Лукашенко напомнит - нельзя переписывать историю, и кому, как не белорусам и россиянам, ее хранить.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: "Открытие этого мемориала, торжества на прошлой неделе в российской столице, митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 Мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победы! Наша победа, память и слава, которую мы впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений! Незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне! И прежде всего белорусов и россиян!"
Кстати, на трибунах президентов слушают, соблюдая дистанцию. Таковы нынче правила. Вообще открытие мемориала было запланировано на 9 мая, но из-за эпидемии торжество отложили. Авторы проекта до этого мероприятия 2 недели провели в изоляции. На всякий случай.
Константин Фомин, архитектор проекта: "В первоначальном нашем проекте было очень много триумфального пафоса. Стали углубляться глубже в эту тему с Андреем и поняли, что эту трагедию надо показывать как-то более душевно, чтобы каждый человек увидел своего родственника. И Андрей лепил, я это моделировал на компьютере, рисовал. И вот в этом, в постоянных спорах постепенно рождалась идея!"
Это молодые ребята, обоим в районе 30. Скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Их вдохновило стихотворение Твардовского "Я убит подо Ржевом". Авторам пришлось детально изучить и военные хроники, и сотни снимков солдат Великой Отечественной войны.
Специалисты рассказывают, на этом месте во время строительства нашли около 500 снарядов времен Великой Отечественной войны. Столкнулись проектировщики и с трудностями болотистой местности, поэтому монумент удерживают более тысячи свай. Учитывали и розу ветров. Памятник пришлось укреплять.
Президенты приняли участие в акции "Сад памяти"Здесь же, символично, президенты принимают участие в международной акции "Сад памяти". Задумка такова: высадить 27 миллионов деревьев - живой памятник каждому погибшему в Великой Отечественной войне. Кстати, волонтеры предложили завершить акцию в следующем году в Бресте - там, где 80 лет назад началась война. Александр Лукашенко ответил: "Ждем!"
1 июля Ржевский мемориал откроют для посещенияРжевский мемориал - это еще и мультимедийный центр. В павильоне собрали фотографии, фронтовые письма и рассказы участников Ржевской битвы.
Монумент Советскому солдату подо Ржевом неспроста виден на десятки километров. Он не только обращает на себя внимание, а призывает задуматься. Да и авторы памятника признаются - много времени уделили именно портрету. Чтобы люди, глядя в глаза солдату, вспоминали о войне, и понимали - такое больше не должно повториться в нашей истории.
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А. Лукашенко: Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне
Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне. С такими проникновенными словами Александр Лукашенко обратился...
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