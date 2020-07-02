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Во Дворце Республики стартовали торжества по случаю Дня Независимости
03.07.2020 06:30 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ преддверии 3 Июля - важной даты для Беларуси - все события пронизаны праздничным настроением. Событий много. Мы стараемся показать максимально полную информационную картину. День Независимости - это дата, где тесно для нас сплелись и прошлое, и настоящее. Говорим спасибо тем, кто добыл для нас Победу, и отмечаем заслуги тех, кто сегодня одерживает свои маленькие победы на самых разных фронтах.
Стартовали торжества по случаю Дня Независимости сегодня в Минске.
Обращаясь к собравшимся, Александр Лукашенко много говорил об историческом фундаменте белорусов, о ценности мира и безопасности, о суверенитете и вызовах нового времени. А время непростое - испытывает белорусов, да что там - всю планету на прочность. Но в риторике Президента явно читался главный акцент: страна, где у каждого в крови ген победителя, выдержит любые испытания. Наталья Бреус продолжит.
Четверть века идем своей дорогой. Легким путь суверенной Беларуси не назовешь. Но, слава богу, без кровавых потрясений и серьезного раздрая в обществе. Критики найдутся всегда, однако в канун главного праздника белорусской государственности есть повод вспомнить: сделано немало. И тут каждый скажет о своем.
Мы это сделали!
Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома: "Сегодня, если взять производство, сельское хозяйство - огромный шаг вперед. И, естественно, что подтянули социальную сферу".
Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: "В начале 90-ых у нас было, наверное, самое бедственное положение у науки. Уезжали за границу, уходили в коммерцию, ученые не получали зарплату по несколько месяцев. И вообще не было никакой уверенности в будущем науки. Сейчас ситуация абсолютно стабильная, нормальное финансирование, все институты работают. Науку не только сохранили, но и укрепили значительно".
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Голос Беларуси звучит сегодня в мире достаточно громко. У нас есть ряд инициатив, которые, вне всякого сомнения, значительно превосходят, скажем так, потенциал нашей страны на международной арене".
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ: "И Республика Беларусь, и народ Беларуси пользуется не только глубоким уважением на постсоветском пространстве, на пространстве СНГ, не только уважением, но и любовью. Мы любим народ Беларуси за радушие, за гостеприимство".
Людей собралось много, но взгляд все равно цепляет ветеранов. Несмотря на преклонный возраст, держатся на зависть. Так и хочется сказать: не люди - кремень! Сегодня их выдержка, отвага и стойкость - пример для подражания.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы состоялись как государство, мы состоялись как народ. И поэтому настоящий народ переживет все. Любое время, любые проблемы, любые невзгоды. Если есть у этого народа стержень, если есть у этой страны основа, то, конечно, все выдержим, все переживем".
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: "Более чем за четверть века наша страна достигла самого главного - у нас мир на земле. Наши вооруженные силы не воюют нигде, наши военные имеют возможность заниматься у нас на полигонах, у нас развивается инфраструктура, строятся глобальные объекты, строится жилье, строятся детские сады и школы".
Память о подвиге жива
Людей собралось много, но взгляд все равно цепляет ветеранов. Несмотря на преклонный возраст, держатся на зависть! Так и хочется сказать - не люди, кремень! Сегодня их выдержка, отвага и стойкость - пример для подражания!
Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны: "Мы, чтобы не быть рабами, не работать на кого-то, и чтобы наши внуки и правнуки жили, за это мы боролись. Нас воспитали любить свою Родину, защищать ее".
Именно Победа стала переломным моментом в судьбе нашей страны. 3 июля 44-го салютовали в честь освобожденного Минска. По воле белорусского народа эта дата вошла в календарь современной Беларуси как День Независимости. Символ свободы, подвига и сильных духом людей. Ведь это была война за жизнь, война за место белорусов в истории, если хотите. С тех пор сменилось почти четыре поколения. Но все равно помним и гордимся.
Президент: К своей независимости белорусы шли более тысячи летПрезидент скажет просто: к своей независимости белорусы шли более тысячи лет. И всегда это был путь борьбы: с суровым климатом - за урожай, с захватчиками - за землю, с угнетателями - за свободу, с интервентами - за культуру и традиции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Амаль тысячу гадоў выразнікамі нашай волі на беларускай зямлі былі выключна каранаваныя асобы. І толькі ў ХХ стагоддзі на адвечнае пытанне "А хто там ідзе?" знайшоўся лёсавызначальны адказ. У вельмі складаных умовах трох рэвалюцый, Першай сусветнай і Грамадзянскай войнаў на гістарыч ную сцэну падняўся беларускі народ - мудры і цягавіты працаўнік, праўдзівы абаронца і захавальнік Радзімы. Народ, які фактычна і быў гаспадаром гэтай зямлі, таму што ў жудасныя часы ўсіх войнаў (якіх было нямала) ён самааддана ўставаў на абарону Бацькаўшчыны і заўсёды ведаў, хто яе вораг.
Нават не маючы палітычнай самастойнасці, стагоддзямі жывучы пад уціскам культурнай, канфесійнай, палітычнай экспансіі, ён здолеў захаваць сваю этнічную самабытнасць і традыцыі. А гэта і ёсць незалежнасць - тая самая найвялікшая прага да сапраўднай волі, якая жыве ў сэрцы. Яна і дапамагае нам захаваць сувязь з продкамі, роднай зямлёй, зберагчы нацыянальную ідэнтычнасць, веру і мову. Менавіта сэрцам беларускі народ заўсёды выбіраў гістарычны шлях і тым самым даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс. І мы і толькі мы будзем вяршыць гэты лёс на гэтым кавалку зямлі".
Сегодня мы самостоятельно строим независимую на международной политической арене странуХотел того или нет, но Президент задал вечеру тон откровенной речью: Александр Лукашенко немало говорил об историческом фундаменте страны. Помним, и как на заре независимости люди поддержали языковое единство, выбрали дату независимости. Но главное - сделали выбор в пользу сильной власти, которая способна обеспечить безопасность, стабильность и развитие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Странно, но я в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, которые здесь присутствуют, а молодежь, которая этого не знает, хочу проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу. Тогда мы представляли обрубок большого, великого государства - Советского Союза. Кровавый обрубок. Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки, кастрюли, чайники, ложки. Люди толпами шли сюда, в центр, к Минску, чтобы попросить хотя бы 10 долларов, чтобы прокормить семью. И тогда я предложил вам вариант, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти абсолютно. И все были против, кроме простого человека, который хотел жить. И вы, именно вы, на референдуме поддержав меня, взвалили на мои плечи (еще тогда молодого человека) эту ношу. Как могу, так и несу. И должен вам сказать (извините за нескромность): это мы с вами сделали.
Сегодня вокруг те, кто понес тяжелые потери в этот период, четверть века перестройки, завидуют белорусам, что они "памяркоўна" и спокойно прошли этот путь. Я это говорю, потому что сегодня отдельным, очень многим, неймется, хочется перевернуть, хочется реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел, Солигорска, Слуцка и других городов в город-герой Минск. Вы хотите сказать, что этого не будет? Будет.
Посмотрите на Америку - богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу - им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: 60 млн. безработных последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки, бунты, голодные бунты. Мы - не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах. А для этого надо, чтобы весь мир работал и трудился, надо, чтобы экономика всего мира существовала. Если экономика всего мира закроется, закроемся и мы, потому что мы экспортно ориентированная экономика, потому что мы основное сырье и ресурсы покупаем из-за рубежа. Так живут многие средние, малые государства. Но для этого нужен мир, нужно взаимодействие. И мы все делаем для того, чтобы взаимодействовать".
Беларусь будет идти своим путем, чего бы ей это ни стоилоПандемия, энергетические пертурбации, споры за лидерство крупных мировых игроков - как устоять, когда так трясет весь мир? На пересечении путей в центре Европы нам приходится непросто. Но как бы ни трясло, больше двух десятилетий живем и своим умом, и своим трудом без глобальных амбиций и претензий. Претендуем лишь на одно - идти хотим своей дорогой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций, - свой, а не навязанный внешними силами исторический путь. Путь, который многим, как вы видите, уже сегодня не нравится. Но это наш путь, мы его выбрали. И мы будем следовать этим путем, чего бы нам ни стоило. Я помню, год тому назад мы рассуждали на эту тему, и уже тогда я вас предупредил, что суверенитет и независимость - это самое дорогое, что есть у любого народа, и что суверенитет и независимость дорого стоят. Если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это, спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями, дальними или близкими, - нам это не надо, мы мирные люди, мы хотим жить спокойно. Жить за свой счет, своим трудом. Нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим.
Сегодня Беларусь на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: мы просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы как братья жили и живем, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное мы сами заработаем. С другой стороны, мы хотим, чтобы нами не понукали постоянно. Недавно отличились французы. Слушайте, им ли об этом говорить, когда еще желтые майки-жилеты с улиц не сошли. Идет страшная конкурентная борьба. И нам в этой борьбе, белорусам, надо выстоять, надо пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда".
Мир на грани смены эпохи, которая снова разделит его историю на до и после
За все невзгоды, которые были в нашей истории, белорусы заслужили простое право самим вершить свою судьбу, самим определяться, как жить и с кем дружить. Для нас все в простом. Сегодня диалог дружбы выстраиваем с партнерами и на Западе, и на Востоке. Ну, а у себя ратуем за ту самую толерантность - когда уважают разные точки зрения. Работаем и на своей земле растим детей. Нынешний этап - тоже серьезная проверка на прочность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Беларусь? Не будет вопроса: "Хто мы? А хто там ідзе?", а будет один вопрос: "Где мы? Где наше место?". Место наше здесь, и чего бы нам ни стоило, нам надо отстоять это место. Оно принадлежит уже не столько нам, сколько нашим детям. В мире идет борьба. Жесткая, даже жестокая. За территорию, ресурсы, рынки сбыта, за историческое наследие и сферы влияния. Мы впервые за всю историю независимости находимся под прессом беспрецедентного информационного давления. Вы это видите. На кону безопасность людей и суверенитет государства".
Об избирательной кампании: Мы должны достойно пройти этот периодНа пороге Дня Независимости - разговор о насущном. Президентская избирательная кампания в разгаре - до выборов чуть больше месяца. Хватает желающих раскачать страну. Пройти и это время хочется спокойно и достойно, не подавшись на провокации, фейки и мнимые ценности. Уже сегодня очевидно: этот выбор будет во многом судьбоносным решением.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями; белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками; белорусами, которые всегда опирались на исконные традиции в культурной, научной, производственной, политической и общественной жизни страны.
Сегодня как никогда мы должны крепко держать в руках свое прошлое, настоящее и, главное, будущее. Мы должны сохранить суверенитет страны. Через месяц вы и только вы будете определять не то, кто будет президентом, - это проще всего. Вы будете определять будущее своей страны. Мы с вами прожили вместе четверть века: как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали и растили нашу молодежь, которая, к сожалению, разнородна, но так было всегда (больше-меньше, но она была разнородной). На нее обижаться нечего. Если где-то она не такая, значит, не доработали мы.
Знаю, что старшее, среднее поколения, те, кто работает, трудится, живет, как и основная масса людей, они правильно оценивают ситуацию в стране. И я все больше встречаюсь с людьми мыслящими, умными людьми, толковыми трудягами, все больше и больше чувствую какую-то жалость к себе. Они пытаются меня в чем-то успокоить. Так вот, я вам скажу главное (просто верну вас в то, о чем всегда говорил): я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли. И я в этой президентской кампании не потому, что я, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строил.
Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, мы живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малышку или малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. И нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось. Это сделали мы с вами.
Поэтому 9 августа без всякой жалости (не надо смотреть на Лукашенко, что вот он наш, он с нами был, - жалость нам не союзник) вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос. Лукашенки приходят и уходят, будут другие. Он не вечен, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться. Поэтому отбросьте все эмоции. Сегодня не до эмоций, сегодня играют на ваших и моих эмоциях, сегодня используют так называемые новые технологии, интернет и прочее. Мы должны показать, что мы - белорусы и хорошо разбираемся во всяких хитросплетениях интернетовских. Мы должны достойно пройти этот период, а вы без всякой жалости должны определить, с кем вы будете дальше жить и как вы будете строить свою суверенную независимую страну для своих детей".
Вечер официальный, но повод встречи и проникновенные слова лидера, яркие образы творческой команды - все это задало особую атмосферу. Наши истоки, наша Победа, достижения нового времени - то есть то, что сделали уже мы с вами, - все это нашло отражение в праздничном концерте - ярко, метафорично, с душой. На языке искусства о том, какой дорогой шла Беларусь. Магистраль жизни может быть разной, но именно так, идя по ней уверенно, выстраиваем нашу историю.
Начало торжествам по случаю 3 Июля положено. Событий предстоит масса - от шествия по проспекту Независимости с народной инициативой "Беларусь помнит" до большого гала-концерта у стелы "Минск - город-герой". Главный государственный праздник стал настоящим символом свободы и победы наших людей. Где бы вы ни находились в эти дни, какой бы формат участия ни выбрали для себя, пусть победное чувство не оставляет вас ни на минуту!
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В преддверии 3 Июля - важной даты для Беларуси - все события пронизаны праздничным настроением. Событий много. Мы стараемся показать максимально полную...
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