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Мы это сделали!

Память о подвиге жива

Людей собралось много, но взгляд все равно цепляет ветеранов. Несмотря на преклонный возраст, держатся на зависть! Так и хочется сказать - не люди, кремень! Сегодня их выдержка, отвага и стойкость - пример для подражания!



Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны: "Мы, чтобы не быть рабами, не работать на кого-то, и чтобы наши внуки и правнуки жили, за это мы боролись. Нас воспитали любить свою Родину, защищать ее".



Именно Победа стала переломным моментом в судьбе нашей страны. 3 июля 44-го салютовали в честь освобожденного Минска. По воле белорусского народа эта дата вошла в календарь современной Беларуси как День Независимости. Символ свободы, подвига и сильных духом людей. Ведь это была война за жизнь, война за место белорусов в истории, если хотите. С тех пор сменилось почти четыре поколения. Но все равно помним и гордимся.

Президент: К своей независимости белорусы шли более тысячи лет

Сегодня мы самостоятельно строим независимую на международной политической арене страну

Беларусь будет идти своим путем, чего бы ей это ни стоило





Мир на грани смены эпохи, которая снова разделит его историю на до и после

Об избирательной кампании: Мы должны достойно пройти этот период

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Дворце Республики стартовали торжества по случаю Дня Независимости В преддверии 3 Июля - важной даты для Беларуси - все события пронизаны праздничным настроением. Событий много. Мы стараемся показать максимально полную...

В преддверии 3 Июля - важной даты для Беларуси - все события пронизаны праздничным настроением. Событий много. Мы стараемся показать максимально полную информационную картину. День Независимости - это дата, где тесно для нас сплелись и прошлое, и настоящее. Говорим спасибо тем, кто добыл для нас Победу, и отмечаем заслуги тех, кто сегодня одерживает свои маленькие победы на самых разных фронтах.Стартовали торжества по случаю Дня Независимости сегодня в Минске.. Ветераны, офицеры, дипломатический и министерский корпус, жители регионов стали гостями этого вечера. Участие в нем принял и Президент.Обращаясь к собравшимся, Александр Лукашенко много говорил об историческом фундаменте белорусов, о ценности мира и безопасности, о суверенитете и вызовах нового времени. А время непростое - испытывает белорусов, да что там - всю планету на прочность. Но в риторике Президента явно читался главный акцент: страна, где у каждого в крови ген победителя, выдержит любые испытания.продолжит.Четверть века идем своей дорогой. Легким путь суверенной Беларуси не назовешь. Но, слава богу, без кровавых потрясений и серьезного раздрая в обществе. Критики найдутся всегда, однако в канун главного праздника белорусской государственности есть повод вспомнить: сделано немало. И тут каждый скажет о своем.Людей собралось много, но взгляд все равно цепляет ветеранов. Несмотря на преклонный возраст, держатся на зависть. Так и хочется сказать: не люди - кремень! Сегодня их выдержка, отвага и стойкость - пример для подражанияПрезидент скажет просто: к своей независимости белорусы шли более тысячи лет. И всегда это был путь борьбы: с суровым климатом - за урожай, с захватчиками - за землю, с угнетателями - за свободу, с интервентами - за культуру и традиции.Хотел того или нет, но Президент задал вечеру тон откровенной речью: Александр Лукашенко немало говорил об историческом фундаменте страны. Помним, и как на заре независимости люди поддержали языковое единство, выбрали дату независимости. Но главное - сделали выбор в пользу сильной власти, которая способна обеспечить безопасность, стабильность и развитие.Пандемия, энергетические пертурбации, споры за лидерство крупных мировых игроков - как устоять, когда так трясет весь мир? На пересечении путей в центре Европы нам приходится непросто. Но как бы ни трясло, больше двух десятилетий живем и своим умом, и своим трудом без глобальных амбиций и претензий. Претендуем лишь на одно - идти хотим своей дорогой.За все невзгоды, которые были в нашей истории, белорусы заслужили простое право самим вершить свою судьбу, самим определяться, как жить и с кем дружить. Для нас все в простом. Сегодня диалог дружбы выстраиваем с партнерами и на Западе, и на Востоке. Ну, а у себя ратуем за ту самую толерантность - когда уважают разные точки зрения. Работаем и на своей земле растим детей. Нынешний этап - тоже серьезная проверка на прочность.На пороге Дня Независимости - разговор о насущном. Президентская избирательная кампания в разгаре - до выборов чуть больше месяца. Хватает желающих раскачать страну. Пройти и это время хочется спокойно и достойно, не подавшись на провокации, фейки и мнимые ценности. Уже сегодня очевидно: этот выбор будет во многом судьбоносным решением.Вечер официальный, но повод встречи и проникновенные слова лидера, яркие образы творческой команды - все это задало особую атмосферу. Наши истоки, наша Победа, достижения нового времени - то есть то, что сделали уже мы с вами, - все это нашло отражение в праздничном концерте - ярко, метафорично, с душой. На языке искусства о том, какой дорогой шла Беларусь. Магистраль жизни может быть разной, но именно так, идя по ней уверенно, выстраиваем нашу историю.Начало торжествам по случаю 3 Июля положено. Событий предстоит масса - от шествия по проспекту Независимости с народной инициативой "Беларусь помнит" до большого гала-концерта у стелы "Минск - город-герой". Главный государственный праздник стал настоящим символом свободы и победы наших людей. Где бы вы ни находились в эти дни, какой бы формат участия ни выбрали для себя, пусть победное чувство не оставляет вас ни на минуту!