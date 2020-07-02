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Во Дворце Республики стартовали торжества по случаю Дня Независимости

03.07.2020 06:30 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии 3 Июля - важной даты для Беларуси - все события пронизаны праздничным настроением. Событий много. Мы стараемся показать максимально полную информационную картину. День Независимости - это дата, где тесно для нас сплелись и прошлое, и настоящее. Говорим спасибо тем, кто добыл для нас Победу, и отмечаем заслуги тех, кто сегодня одерживает свои маленькие победы на самых разных фронтах. 



Стартовали торжества по случаю Дня Независимости сегодня в Минске. Накануне 3 Июля во Дворце Республики прошло торжественное собрание. Ветераны, офицеры, дипломатический и министерский корпус, жители регионов стали гостями этого вечера. Участие в нем принял и Президент. 

Обращаясь к собравшимся, Александр Лукашенко много говорил об историческом фундаменте белорусов, о ценности мира и безопасности, о суверенитете и вызовах нового времени. А время непростое - испытывает белорусов, да что там - всю планету на прочность. Но в риторике Президента явно читался главный акцент: страна, где у каждого в крови ген победителя, выдержит любые испытания. Наталья Бреус продолжит.

Четверть века идем своей дорогой. Легким путь суверенной Беларуси не назовешь. Но, слава богу, без кровавых потрясений и серьезного раздрая в обществе. Критики найдутся всегда, однако в канун главного праздника белорусской государственности есть повод вспомнить: сделано немало. И тут каждый скажет о своем. 

Мы это сделали!

Во Дворце Республики стартовали торжества по случаю Дня Независимости


Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома: "Сегодня, если взять производство, сельское хозяйство - огромный шаг вперед. И, естественно, что подтянули социальную сферу". 

Владимир Гусаков,  председатель президиума НАН Беларуси: "В начале 90-ых у нас было, наверное, самое бедственное положение у науки. Уезжали за границу, уходили в коммерцию, ученые не получали зарплату по несколько месяцев. И вообще не было никакой уверенности в будущем науки. Сейчас ситуация абсолютно стабильная, нормальное финансирование, все институты работают. Науку не только сохранили, но и укрепили значительно". 

Во Дворце Республики стартовали торжества по случаю Дня Независимости


Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Голос Беларуси звучит сегодня в мире достаточно громко. У нас есть ряд инициатив, которые, вне всякого сомнения, значительно превосходят, скажем так, потенциал нашей страны на международной арене". 

Во Дворце Республики стартовали торжества по случаю Дня Независимости


Сергей Лебедев,  председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ: "И Республика Беларусь, и народ Беларуси пользуется не только глубоким уважением на постсоветском пространстве, на пространстве СНГ, не только уважением, но и любовью.  Мы любим народ Беларуси за радушие, за гостеприимство". 

Людей собралось много, но взгляд все равно цепляет ветеранов. Несмотря на преклонный возраст, держатся на зависть. Так и хочется сказать: не люди - кремень! Сегодня их выдержка, отвага и стойкость - пример для подражания

Во Дворце Республики стартовали торжества по случаю Дня Независимости


Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  "Мы состоялись как государство, мы состоялись как народ. И поэтому настоящий народ переживет все. Любое время, любые проблемы, любые невзгоды. Если есть у этого народа стержень, если есть у этой страны основа, то, конечно, все выдержим, все переживем". 

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: "Более чем за четверть века наша страна достигла самого главного - у нас мир на земле. Наши вооруженные силы не воюют нигде, наши военные имеют возможность заниматься у нас на полигонах, у нас развивается инфраструктура, строятся глобальные объекты, строится жилье, строятся детские сады и школы".

Память о подвиге жива

Людей собралось много, но взгляд все равно цепляет ветеранов. Несмотря на преклонный возраст, держатся на зависть! Так и хочется сказать - не люди, кремень! Сегодня их выдержка, отвага и стойкость - пример для подражания! 

Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны: "Мы, чтобы не быть рабами, не работать на кого-то, и чтобы наши внуки и правнуки жили, за это мы боролись. Нас воспитали любить свою Родину, защищать ее".

Именно Победа стала переломным моментом в судьбе нашей страны. 3 июля 44-го салютовали в честь освобожденного Минска. По воле белорусского народа эта дата вошла в календарь современной Беларуси как День Независимости. Символ свободы, подвига и сильных духом людей. Ведь это была война за жизнь, война за место белорусов в истории, если хотите. С тех пор сменилось почти четыре поколения. Но все равно помним и гордимся. 

Президент: К своей независимости белорусы шли более тысячи лет

Президент скажет просто: к своей независимости белорусы шли более тысячи лет. И всегда это был путь борьбы: с суровым климатом - за урожай, с захватчиками - за землю, с угнетателями - за свободу, с интервентами - за культуру и традиции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Амаль тысячу гадоў выразнікамі нашай волі на беларускай зямлі былі выключна каранаваныя асобы. І толькі ў ХХ стагоддзі на адвечнае пытанне "А хто там ідзе?" знайшоўся лёсавызначальны адказ. У вельмі складаных умовах трох рэвалюцый, Першай сусветнай і Грамадзянскай войнаў на гістарыч ную сцэну падняўся беларускі народ - мудры і цягавіты працаўнік, праўдзівы абаронца і захавальнік Радзімы. Народ, які фактычна і быў гаспадаром гэтай зямлі, таму што ў жудасныя часы ўсіх войнаў (якіх было нямала) ён самааддана ўставаў на абарону Бацькаўшчыны і заўсёды ведаў, хто яе вораг.

Нават не маючы палітычнай самастойнасці, стагоддзямі жывучы пад уціскам культурнай, канфесійнай, палітычнай экспансіі, ён здолеў захаваць сваю этнічную самабытнасць і традыцыі. А гэта і ёсць незалежнасць - тая самая найвялікшая прага да сапраўднай волі, якая жыве ў сэрцы. Яна і дапамагае нам захаваць сувязь з продкамі, роднай зямлёй, зберагчы нацыянальную ідэнтычнасць, веру і мову. Менавіта сэрцам беларускі народ заўсёды выбіраў гістарычны шлях і тым самым даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс. І мы і толькі мы будзем вяршыць гэты лёс на гэтым кавалку зямлі". 

Во Дворце Республики стартовали торжества по случаю Дня Независимости


Сегодня мы самостоятельно строим независимую на международной политической арене страну

Хотел того или нет, но Президент задал вечеру тон откровенной речью: Александр Лукашенко немало говорил об историческом фундаменте страны. Помним, и как на заре независимости люди поддержали языковое единство, выбрали дату независимости. Но главное - сделали выбор в пользу сильной власти, которая способна обеспечить безопасность, стабильность и развитие. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Странно, но я в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, которые здесь присутствуют, а молодежь, которая этого не знает, хочу проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу. Тогда мы представляли обрубок большого, великого государства - Советского Союза. Кровавый обрубок. Ни денег, ни  муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки, кастрюли, чайники, ложки.  Люди толпами шли сюда, в центр, к Минску, чтобы попросить хотя бы 10 долларов, чтобы прокормить семью. И тогда я предложил  вам вариант, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти абсолютно. И все были против, кроме простого человека, который хотел жить. И вы, именно вы, на референдуме поддержав  меня, взвалили на мои плечи (еще тогда молодого человека) эту ношу. Как могу, так и несу. И должен вам сказать (извините за нескромность): это мы с вами сделали.

Сегодня вокруг те, кто понес тяжелые потери в этот период, четверть века перестройки, завидуют белорусам, что они "памяркоўна" и спокойно прошли этот путь. Я это говорю, потому что сегодня отдельным, очень многим, неймется, хочется перевернуть, хочется реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел, Солигорска, Слуцка и  других городов в город-герой Минск. Вы хотите сказать, что этого не будет? Будет.

Посмотрите на Америку - богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу - им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: 60 млн. безработных последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки, бунты, голодные бунты. Мы - не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах. А для этого надо, чтобы весь мир работал и трудился, надо, чтобы экономика всего мира существовала. Если экономика всего мира закроется, закроемся и мы, потому что мы экспортно ориентированная экономика, потому что мы основное сырье и ресурсы покупаем из-за рубежа. Так живут многие средние, малые государства. Но для этого нужен мир, нужно взаимодействие. И мы все делаем для того, чтобы взаимодействовать".  

Беларусь будет идти своим путем, чего бы ей это ни стоило

Пандемия, энергетические пертурбации, споры за лидерство крупных мировых игроков - как устоять, когда так трясет весь мир? На пересечении путей в центре Европы нам приходится непросто. Но как бы ни трясло, больше двух десятилетий живем и своим умом, и своим трудом без глобальных амбиций и претензий. Претендуем лишь на одно - идти хотим своей дорогой. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы сделали это, выбрав путь преемственности политических, культурных, социальных традиций, - свой, а не навязанный внешними силами исторический путь. Путь, который многим, как вы видите, уже сегодня не нравится. Но это наш путь, мы его выбрали. И мы будем следовать этим путем, чего бы нам ни стоило. Я помню, год тому назад мы рассуждали на эту тему, и уже тогда я вас предупредил, что суверенитет и независимость - это самое дорогое, что есть у любого народа, и что суверенитет и независимость дорого стоят. Если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это, спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями, дальними или близкими, - нам это не надо, мы мирные люди, мы хотим жить спокойно. Жить за свой счет, своим трудом. Нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим. 

Сегодня Беларусь на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: мы просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы как братья жили и живем, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное мы сами заработаем. С другой стороны, мы хотим, чтобы нами не понукали постоянно. Недавно отличились французы.  Слушайте, им ли об этом говорить, когда еще желтые майки-жилеты с улиц не сошли. Идет страшная конкурентная борьба. И нам в этой борьбе, белорусам, надо выстоять, надо пройти красиво.  Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда". 

Во Дворце Республики стартовали торжества по случаю Дня Независимости


Мир на грани смены эпохи, которая снова разделит его историю на до и после

За все невзгоды, которые были в нашей истории, белорусы заслужили простое право самим вершить свою судьбу, самим определяться, как жить и с кем дружить. Для нас все в простом. Сегодня диалог дружбы выстраиваем с партнерами и на Западе, и на Востоке. Ну, а у себя ратуем за ту самую толерантность - когда уважают разные точки зрения. Работаем и на своей земле растим детей. Нынешний этап - тоже серьезная проверка на прочность. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Беларусь? Не будет вопроса: "Хто мы? А хто там ідзе?", а будет один вопрос: "Где мы? Где наше место?". Место наше здесь, и чего бы нам ни стоило, нам надо отстоять это место. Оно принадлежит уже не столько нам, сколько нашим детям.  В мире идет борьба. Жесткая, даже жестокая. За территорию, ресурсы, рынки сбыта, за историческое наследие и сферы влияния. Мы впервые за всю историю независимости находимся под прессом беспрецедентного информационного давления. Вы это видите. На кону безопасность людей и суверенитет государства". 

Во Дворце Республики стартовали торжества по случаю Дня Независимости


Об избирательной кампании: Мы должны достойно пройти этот период 

На пороге Дня Независимости - разговор о насущном. Президентская избирательная кампания в разгаре - до выборов чуть больше месяца. Хватает желающих раскачать страну. Пройти и это время хочется спокойно и достойно, не подавшись на провокации, фейки и мнимые ценности. Уже сегодня очевидно: этот выбор будет во многом судьбоносным решением. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями; белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками; белорусами, которые всегда опирались на исконные традиции в культурной, научной, производственной, политической и общественной жизни страны.

Сегодня как никогда мы должны крепко держать в руках свое прошлое, настоящее и, главное, будущее. Мы должны сохранить суверенитет страны. Через месяц вы и только вы будете определять не то, кто будет президентом, - это проще всего. Вы будете определять будущее своей страны.  Мы с вами прожили вместе четверть века: как умели, строили нашу Беларусь, как умели, создавали и растили нашу молодежь, которая, к сожалению, разнородна, но так было всегда (больше-меньше, но она была разнородной). На нее обижаться нечего. Если где-то она не такая, значит, не доработали мы.

Знаю, что старшее, среднее поколения, те, кто работает, трудится, живет, как и основная масса людей, они правильно оценивают ситуацию в стране. И я все больше встречаюсь с людьми мыслящими, умными людьми, толковыми трудягами, все больше и больше чувствую какую-то жалость к себе. Они пытаются меня в чем-то успокоить. Так вот, я вам скажу главное (просто верну вас в то, о чем всегда говорил): я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли. И я в этой президентской кампании не потому, что я, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строил.

Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, мы живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малышку или малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. И нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось. Это сделали мы с вами.

Поэтому 9 августа без всякой жалости (не надо смотреть на Лукашенко, что вот он наш, он с нами был, - жалость нам не союзник) вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос. Лукашенки приходят и уходят, будут другие. Он не вечен, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться. Поэтому отбросьте все эмоции. Сегодня не до эмоций, сегодня играют на ваших и моих эмоциях, сегодня используют так называемые новые технологии, интернет и прочее. Мы должны показать, что мы - белорусы и хорошо разбираемся во всяких хитросплетениях интернетовских. Мы должны достойно пройти этот период, а вы без всякой жалости должны  определить, с кем вы будете дальше жить и как вы будете строить свою суверенную независимую страну для своих детей".  

Вечер официальный, но повод встречи и проникновенные слова лидера, яркие образы творческой команды - все это задало особую атмосферу. Наши истоки, наша Победа, достижения нового времени - то есть то, что сделали уже мы с вами, - все это нашло отражение в праздничном концерте - ярко, метафорично, с душой. На языке искусства о том, какой дорогой шла Беларусь. Магистраль жизни может быть разной, но именно так, идя по ней уверенно, выстраиваем нашу историю.

Во Дворце Республики стартовали торжества по случаю Дня Независимости


Начало торжествам по случаю 3 Июля положено. Событий предстоит масса - от шествия по проспекту Независимости с народной инициативой "Беларусь помнит" до большого гала-концерта у стелы "Минск - город-герой". Главный государственный праздник стал настоящим символом свободы и победы наших людей. Где бы вы ни находились в эти дни, какой бы формат участия ни выбрали для себя, пусть победное чувство не оставляет вас ни на минуту! 
 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии 3 Июля - важной даты для Беларуси - все события пронизаны праздничным настроением. Событий много. Мы стараемся показать максимально полную...
 
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