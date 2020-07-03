ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С Днем Независимости! Поздравления глав самых крупных и влиятельных международных организаций

03.07.2020 19:49 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С Днем Независимости Президента и народ Беларуси поздравили главы самых крупных и влиятельных международных организаций, а также  лидеры десятков государств планеты.
По случаю главного праздника нашей страны  наилучшие пожелания и уверения в крепкой дружбе  направили официальному Минску руководители  России, США, Индии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, а также  Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Швеции и многих других.
С этой африканской страной  нас также связывают давние теплые отношения. При этом "потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества по-прежнему огромен",  отметил в своем послании президент Зимбабве.

Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве: "Искренне надеюсь, что наши страны  продолжат совместную работу по дальнейшему расширению и укреплению существующих двусторонних отношений. Хочу заверить в приверженности моей страны продолжать наше тесное сотрудничество на благо наших народов".

Лидер Вьетнама в своем поздравлении выразил надежду на развитие и углубление двусторонних отношений во всех сферах. Он пожелал Александру Лукашенко здоровья и успехов, а народу Беларуси - счастья и благополучия.

Нгуен Фу Чонг, президент Вьетнама: "Вьетнам всегда интересуется, следит и радуется успехам, достигнутым белорусским народом под Вашим руководством в строительстве и развитии страны. Мы уверены, что со своим огромным потенциалом, решимостью белорусского руководства и народа Беларусь останется стабильной и процветающей, станет еще более развитой и сохранит достойную позицию в регионе и мире".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С Днем Независимости Президента и народ Беларуси поздравили главы самых крупных и влиятельных международных организаций, а также  лидеры десятков государств...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лис - Белорусам надо гордиться достигнутым за годы независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика