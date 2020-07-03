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С Днем Независимости! Поздравления глав самых крупных и влиятельных международных организаций
03.07.2020 19:49 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTС Днем Независимости Президента и народ Беларуси поздравили главы самых крупных и влиятельных международных организаций, а также лидеры десятков государств планеты.
По случаю главного праздника нашей страны наилучшие пожелания и уверения в крепкой дружбе направили официальному Минску руководители России, США, Индии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, а также Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Швеции и многих других.
С этой африканской страной нас также связывают давние теплые отношения. При этом "потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества по-прежнему огромен", отметил в своем послании президент Зимбабве.
Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве: "Искренне надеюсь, что наши страны продолжат совместную работу по дальнейшему расширению и укреплению существующих двусторонних отношений. Хочу заверить в приверженности моей страны продолжать наше тесное сотрудничество на благо наших народов".
Лидер Вьетнама в своем поздравлении выразил надежду на развитие и углубление двусторонних отношений во всех сферах. Он пожелал Александру Лукашенко здоровья и успехов, а народу Беларуси - счастья и благополучия.
Нгуен Фу Чонг, президент Вьетнама: "Вьетнам всегда интересуется, следит и радуется успехам, достигнутым белорусским народом под Вашим руководством в строительстве и развитии страны. Мы уверены, что со своим огромным потенциалом, решимостью белорусского руководства и народа Беларусь останется стабильной и процветающей, станет еще более развитой и сохранит достойную позицию в регионе и мире".
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С Днем Независимости Президента и народ Беларуси поздравили главы самых крупных и влиятельных международных организаций, а также лидеры десятков государств...
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