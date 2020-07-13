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МВД: Предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления

13.07.2020 17:57 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич. "Для создания негативных информационных поводов, для запугивания людей, поддерживающих государство, для постоянного вброса фейковых новостей широко используют интернет-ресурсы. Подготовка очередных незаконных акций и вербовка новых сторонников осуществляется посредством специализированных интернет-ресурсов, закрытых групп в интернет-мессенджерах - прежде всего, в Viber, Telegram", - сказал Геннадий Казакевич. 

По его словам, происходящее в стране является частью политтехнологии, направленной на расшатывание и дестабилизацию ситуации.

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Теги: Новости
 
 
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Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич. "Для создания негативных информационных поводов, для запугивания людей,...
 
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