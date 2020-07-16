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Четверо белорусов задержаны по подозрению в нападении на омоновцев

16.07.2020 15:48 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел), задержаны четыре человека.

Доказательства фактов применения насилия в отношении сотрудников ОМОН следователи обнаружили при изучении предоставленных милицией видео. По их данным, некоторые из пострадавших силовиков продолжают находиться в больницах.

С задержанными по делу мужчинами сейчас проводятся следственные и процессуальные действия. По данным следствия, задержанные 14 июля в Минске были причастны к организации и активному участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Минчане признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному ранее по ст. 342 УК, сообщает БелТА.

Правозащитникам "Весны" известно, что один из задержанных в рамках уголовного дела за события 14 июля — минчанин Антон Шумов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. 15 июля у него дома был произведен обыск. Однако, как сообщает сестра Антона Шумова, адвоката к нему не пускают. В ЦИП и ИВС отказываются признавать, что он там, сообщили в ПЦ «Весна».

14 июля вечером в Минске и ряде городов прошли акции в поддержку незарегистрированных в качестве кандидатов в президенты. По данным МВД, в Минске было задержано более 250 участников акции. Всего в акции приняли участие более 2 тыс. человек.

Следственный комитет Беларуси 15 июля возбудил уголовное дело по факту организации и участия в акции. МВД сообщало, что в ходе акции пострадали шестеро сотрудников ОМОН, четверо госпитализированы.

15 июля МВД опубликовало статистику по задержанным в ходе акций 14 июля в Беларуси. В министерстве напомнили, что «вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно».

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов...
 
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