Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент встретился с премьер-министром Кыргызстана На финише большого переговорного дня Александр Лукашенко встретился с Кубатбеком Бороновым – это глава правительства Кыргызской Республики. Страна позже всех...

На финише большого переговорного дня Александр Лукашенко встретился с Кубатбеком Бороновым – это глава правительства Кыргызской Республики. Страна позже всех присоединилась к ЕАЭС, но, как и все участники объединения, рассчитывает на эффект от интеграции в экономике и для жизни людей. Что касается двусторонних отношений, то здесь позитив. Тем не менее, Александр Лукашенко ориентирует правительства стран на более тесное взаимодействие в самых разных сферах.Преодоление кризисных явлений на фоне пандемии - насущный вопрос для всех государств. Встречи во Дворце Независимости стали хорошей возможностью обсудить общие интересы на евразийском пространстве, а заодно пройтись и по двусторонней повестке.