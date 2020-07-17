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Президент встретился с премьер-министром Кыргызстана

17.07.2020 21:58 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На финише большого переговорного дня Александр Лукашенко встретился с Кубатбеком Бороновым – это глава правительства Кыргызской Республики. Страна позже всех присоединилась к ЕАЭС, но, как и все участники объединения, рассчитывает на эффект от интеграции в экономике и для жизни людей. Что касается двусторонних отношений, то здесь позитив. Тем не менее, Александр Лукашенко ориентирует правительства стран на более тесное взаимодействие в самых разных сферах. 

Преодоление кризисных явлений на фоне пандемии - насущный вопрос для всех государств. Встречи во Дворце Независимости стали хорошей возможностью обсудить общие интересы на евразийском пространстве, а заодно пройтись и по двусторонней повестке.

 
 
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На финише большого переговорного дня Александр Лукашенко встретился с Кубатбеком Бороновым – это глава правительства Кыргызской Республики. Страна позже всех...
 
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