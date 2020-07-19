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Рабочая неделя Президента
19.07.2020 21:12 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTУходящая неделя выдалась очень богатой на события. А президентский график был как никогда насыщенным – сразу два региона страны (Могилевский и Витебский), общение с активом области, открытие моста через реку Сож и путепровода "Полоцкий" уже в Витебске.
Посещение 103-й Витебской воздушно-десантной бригады, "Славянский базар". Поездки в регионы для Главы государства - постоянная практика. Это позволяет видеть страну в развитии, а дела в их перспективе. Повышение качества жизни регионов в целом – это президентский акцент для следующей пятилетки. Сюда входит, конечно, и строительство местных дорог. Об этом шла речь в Славгородском районе.
Итак, на этой неделе в Беларуси открыты две важные транспортные артерии. В Могилевской области мост через Сож связал район, ранее разделенный большой водой.
Посмотреть на результат большой стройки приехал и Глава государства. Теперь это самый удобный и быстрый маршрут, который послужит развитию территорий, улучшит логистику, упростит грузоперевозки с российским приграничьем и оживит туризм.
У жителей Витебска на неделе тоже хорошая дорожная новость. Спустя полтора года после начала реконструкции там пустили движение по путепроводу "Полоцкий". Это одна из самых крупных дорожных развязок в Витебске, соединяет две части города, а также является продолжением республиканских дорог, ведущих в Полоцк и дальше в Россию и Латвию.
Работы велись и ночью, и в выходные. Движение теперь четырехполосное, ходят и трамваи. Тест-драйв на одном из них по новой транспортной артерии устроил Президент. И, конечно, по традиции Глава государства пообщался со строителями и местными жителями. Мостостроевцев Президент обнадежил, работы у них и дальше будет хоть отбавляй.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вот наказ всем начальникам, чтобы у строителей, мостовиков не было нареканий на зарплаты. Мы ничем не удержим наших людей здесь - в Беларуси - если мы не будем платить нормальную зарплату. Хорошо, что мы сохранили наши коллективы мостостроевцев. Не каждая страна может построить мост, далеко не каждая. Мы это умеем делать. Но чтобы не потерять этих людей, они должны получать достойную заработную плату. Это не потому что скоро выборы. Если не работают, то и зарплаты нет - вот и все выборы. Но если есть работа, если работают и создают за полтора года такие памятники - это дорогого стоит".
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Уходящая неделя выдалась очень богатой на события. А президентский график был как никогда насыщенным – сразу два региона страны (Могилевский и Витебский), общение...
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