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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление народному артисту РСФСР Василию Ливанову Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем. "В Беларуси Вас знают и любят как талантливого актера,...

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем."В Беларуси Вас знают и любят как талантливого актера, успешного режиссера и писателя. Вы сыграли немало ярких, запоминающихся ролей, которые неизменно привлекают глубиной характера, искренностью, выразительностью и мужественностью", - говорится в поздравлении.Глава государства выразил уверенность, что творчество артиста и далее будет дарить зрителям радость и прекрасное настроение, содействовать укреплению дружбы между Беларусью и Россией на ниве культуры и искусства.Александр Лукашенко пожелал Василию Ливанову доброго здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.