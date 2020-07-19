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Поздравление народному артисту РСФСР Василию Ливанову

19.07.2020 15:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем.

"В Беларуси Вас знают и любят как талантливого актера, успешного режиссера и писателя. Вы сыграли немало ярких, запоминающихся ролей, которые неизменно привлекают глубиной характера, искренностью, выразительностью и мужественностью", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что творчество артиста и далее будет дарить зрителям радость и прекрасное настроение, содействовать укреплению дружбы между Беларусью и Россией на ниве культуры и искусства.
Александр Лукашенко пожелал Василию Ливанову доброго здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем. "В Беларуси Вас знают и любят как талантливого актера,...
 
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