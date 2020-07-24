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Президент: Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов

Новый бассейн стал подарком жителям Марьиной Горки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент посетил бригаду спецназа и побывал на открытии бассейна в Марьиной Горке На страже суверенитета и национальных интересов. Сегодня Президент посетил пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Это одно из ведущих...

На страже суверенитета и национальных интересов. Сегодня Президент. Это одно из ведущих соединений сил спецопераций. Здесь несут службу лучшие из лучших. Бригада по праву считается элитой Вооруженных сил страны. Президенту показали образцы вооружения, снаряжение и амуницию подразделений спецназа. Александр Лукашенко оценил также образцы общевойсковой формы - ее обновили. Сегодня она и более ноская, и на любую погоду.Александр Лукашенко посетил музей истории и боевой славы бригады. Ее отряд один из первых в свое время вошел в Афганистан и с честью выполнил долг. Более 400 солдат и офицеров отмечены орденами и медалями. И сегодня о долге и чести, развитии армии разговор зашел на встрече с воинским коллективом. К таким подразделениям всегда повышенное внимание государства, ведь силы спецопераций - одно из основных направлений развития современной и мобильной армии, где важная роль отводится обеспечению безопасности страны.После Глава государства отправился в город Марьина Горка, который празднует день города. Подарком стало открытие бассейна в новом спортивно-оздоровительном комплексе. Президент сразу подошел к местным жителям и пообщался. Они несколько лет ждали завершения строительства этого важного для них объекта. По соседству с бассейном – тренажерный зал, площадки для занятий легкой атлетикой, баскетболом, борьбой, другими видами спорта. Заниматься здесь смогут не только спортсмены, но и любители. Ежедневно новый комплекс смогут посещать более сотни человек.