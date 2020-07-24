Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко пообщался с жителями Марьиной Горки Для подготовки спортсменов в Марьиной Горке теперь созданы все условия. Это заявил белорусский лидер, общаясь с жителями города. Марьина Горка празднует свой день...

Для подготовки спортсменов в Марьиной Горке теперь созданы все условия. Это заявил белорусский лидер, общаясь с жителями города. Марьина Горка празднует свой день рождения, и отличным подарком стал новый бассейн. Александр Лукашенко ознакомился с его оснащением, ведь открытия объекта люди ждали несколько лет. Теперь заниматься здесь смогут все - и спортсмены, и любители. По соседству с бассейном - тренажерный зал, площадки для занятий легкой атлетикой, баскетболом, борьбой, другими видами спорта. Ежедневно новый комплекс смогут посещать более сотни человек. И это только один из новых объектов социальной инфраструктуры, которые возводятся в регионе.А утром белорусский лидер побывал в пятой отдельной бригаде спецназа - она дислоцируется в Марьиной Горке. Это одно из ведущих соединений сил спецопераций, стоящих на страже спокойствия страны. Здесь несут службу лучшие из лучших. В разговоре с воинским коллективом речь шла о белорусской военной доктрине, обеспечении безопасности граждан.