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Александр Лукашенко пообщался с жителями Марьиной Горки

24.07.2020 17:30 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Для подготовки спортсменов в Марьиной Горке теперь созданы все условия. Это заявил белорусский лидер, общаясь с жителями города. Марьина Горка празднует свой день рождения, и отличным подарком стал новый бассейн. Александр Лукашенко ознакомился с его оснащением, ведь открытия объекта люди ждали несколько лет. Теперь заниматься здесь смогут все - и спортсмены, и любители. По соседству с бассейном - тренажерный зал, площадки для занятий легкой атлетикой, баскетболом, борьбой, другими видами спорта. Ежедневно новый комплекс смогут посещать более сотни человек. И это только один из новых объектов социальной инфраструктуры, которые возводятся в регионе.

А утром белорусский лидер побывал в пятой отдельной бригаде спецназа - она дислоцируется в Марьиной Горке. Это одно из ведущих соединений сил спецопераций, стоящих на страже спокойствия страны. Здесь несут службу лучшие из лучших. В разговоре с воинским коллективом речь шла о белорусской военной доктрине, обеспечении безопасности граждан.

 
 
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Для подготовки спортсменов в Марьиной Горке теперь созданы все условия. Это заявил белорусский лидер, общаясь с жителями города. Марьина Горка празднует свой день...
 
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