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Президент посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке

24.07.2020 12:34 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты Президент Александр Лукашенко  в Марьиной Горке. Программа дня очень насыщенная. Все началось с посещения 5-й отдельной бригады спецназа. Она считается элитой Вооруженных сил Беларуси,  здесь служат лучшие из лучших. К таким соединениям всегда повышенное внимание государства, ведь силы спецопераций – одно из приоритетных направлений развития современной и мобильной белорусской армии, где важная роль отводится обеспечению военной безопасности страны. Президента интересовали вооружение и амуниция бригады. Александр Лукашенко заглянул в музей. Он хранит славную историю белорусского спецназа, где нашлось место и участию в боевых действиях в Афганистане. Сегодня Марьина Горка празднует День города. И прекрасным подарком станет открытие бассейна в современном спортивно-оздоровительном комплексе. Его смогут посещать более сотни человек в день. В районе это будет самая большая плавательная площадка. Ожидается, что белорусский лидер примет участие и в этом мероприятии. А прямо сейчас идет встреча с воинским коллективом. 

 
 
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В эти минуты Президент Александр Лукашенко  в Марьиной Горке. Программа дня очень насыщенная. Все началось с посещения 5-й отдельной бригады спецназа. Она...
 
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