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Александр Лукашенко: Всякие войны начинаются с уличных протестов

24.07.2020 21:57 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Пятая отдельная бригада - одно из ведущих соединений сил спецопераций. Здесь несут службу лучшие из лучших. И она по праву считается элитой наших Вооруженных сил. С офицерами Глава государства говорил о ходе модернизации армии, о сути военной доктрины Беларуси - она носит сугубо оборонительный характер. Говорили и о том, как сегодня важно сохранить спокойную обстановку в стране. Особенности ведения современных конфликтов заставляют всегда быть начеку по всем фронтам. Ведь войны XXI века начинаются задолго до того, как станет слышен первый выстрел.

Ольга Макей продолжит. И в огонь, и в воду, и даже на дрейфующую льдину в Арктике! Это кадры пятилетней давности. Белорусские десантники высаживаются в самой холодной точке Земли. Лютый мороз они потом сравнят с иглами, пронизывающими тело. Но, кажется, сложно представить, какие испытания были бы им не под силу.  Кстати, в ледяной Арктике это были учения, где плечом к плечу выполнять задания в непростых условиях тренировались бойцы из разных стран ОДКБ. Четверо смелых как раз из пятой бригады спецназначения, что в Марьиной Горке. Еще с 70-х годов здесь испытывали союзные военные новинки. На счету белорусских бойцов - участие в боевых действиях в Афганистане. 

Черная лиса - символ пятой бригады  

Марьиногорскую бригаду называют черными лисами. Хитрый и осторожный зверь - на их эмблеме. Как лисы, спецназовцы действуют скрытно и осмотрительно. Полярная звезда и Большая Медведица - символ ориентира для разведчиков. Вообще, силы специальных операций (или ССО) - из тех войск, что называют мобильными. Их костяк - это три бригады. В Бресте, Витебске и Марьиной Горке. Ровно за месяц во всех побывал главнокомандующий. Александр Лукашенко постоянно держит руку на пульсе военной жизни. В президентском графике с начала года мы насчитали 16 мероприятий в разных форматах, где участвовали люди в погонах. 


В полной выкладке эти ребята способны преодолевать десятки километров


Такое не каждому под силу. Выполнять "В любое время, в любом месте, любые задачи!" - а именно таков здешний девиз - бойцам помогает современная техника и обмундирование. Экипировкой Президент интересуется в деталях. Особенно общевойсковой формой - она должна быть удобной. Пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы. Все это вооружение бойцы знают от а до я. А взгляд Президента цепляет замысловатая система подачи боеприпасов "Викинг". С виду рюкзак за спиной военнослужащего. А по сути, хитрая и удобная система. 


Александр Лукашенко: Всякие войны начинаются с уличных протестов


Попасть в ряды ССО - мечта для многих 

Их называют элитой. Здесь служат, и правда, самые крепкие и выносливые. Попасть в бригаду не так-то и легко. Отбор жесткий. Важна не только сила характера, но и физическая подготовка. 


Президент: Вы - особый отряд наших Вооруженных сил 

Что важно, пятая бригада - еще и центр патриотического воспитания для юных белорусов. В музее - примеры мужества и самоотверженности. Среди 200 экспонатов есть и посвященные афганской войне. Солдаты и офицеры с честью выполнили интернациональный долг. Александр Лукашенко здесь оставит запись в книге гостей. Впрочем, за три десятилетия с той же афганской войны формы конфликтов заметно изменились. Армии приходится подстраиваться. Именно по этой причине белорусская  уже не раз модернизировалась. 


А. Лукашенко: Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций 


Найти регион на планете, где не полыхали бы конфликты, или в прошлом, или в настоящем, наверное, невозможно. Чтобы избежать их в будущем, любые войны и революции - на карандаше у людей в погонах. Все учтено и в военной доктрине. Уже третьей для Беларуси. 


А. Равков: Риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Беларуси минимальны 

Александр Лукашенко: Всякие войны начинаются с уличных протестов


 К микрофону Госсекретаря Совбеза Александр Лукашенко пригласил неслучайно. Позже, общаясь с военнослужащими, Президент не раз вернется к словам Равкова. Важно ведь объяснить, что войны не возникают на пустом месте. Этому всегда предшествуют революционные звоночки. Тут важно работать на опережение. Быть всегда начеку - как раз задача таких универсальных бригад, как "пятерка".


Мужской разговор 


Во всех смыслах это был мужской разговор. Откровенный и серьезный. Политика, противостояние угрозам и даже вирусам. Кстати, силы специальных операций готовятся к своему юбилею. ВДВ - 90 лет. Но несмотря ни на какие праздники люди в погонах в постоянной готовности на всякий случай.  Впрочем, за плечами таких военных профессионалов никакие атаки не страшны. Любым сложностям они ответят: "Никто кроме нас!"

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Пятая отдельная бригада - одно из ведущих соединений сил спецопераций. Здесь несут службу лучшие из лучших. И она по праву считается элитой наших Вооруженных сил. С...
 
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