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Александр Лукашенко посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Аквамарин"

24.07.2020 21:57 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В Минском регионе в работе сразу несколько важных социальных объектов: школы, поликлиники, спортивные центры. В Марьиной Горке готов новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Аквамарин". Он открылся буквально пару недель назад. Начинке позавидует любой областной центр. Тренажерный зал, комплекс бань, зал борьбы... А сегодня, к тому же, заработал бассейн. Так совпало, что он стал настоящим подарком к празднику города. Марьиной Горке - 65! Не побывать здесь Президент, конечно, не мог. Город со славной историей сегодня динамично развивается. Сюда, в том числе, приезжают, чтобы попробовать мороженое с перцем, а еще прокатиться по дороге будущего в экотехнопарке. 


Чем еще живет город - расскажет Илона Красутская. Если назвать Марьину Горку и сердцем, и душой нашей страны, мы точно не преувеличим! Ведь в паре километров отсюда (вблизи деревни Антоново) находится географический центр Беларуси. А сколько душевности в самом названии города! Если вы решите посетить это местечко, а вас вдруг привезут в Пуховичи, не удивляйтесь. Это едва ли не единственный случай в Беларуси, когда названия района и райцентра не совпадают. 


Географический центр страны 


Коренные жители очень любят подчеркнуть, что живут в самом центре Беларуси. Раз уж на то пошло, то и энергетика в таком месте просто обязана быть особой. Потому, наверное, любили сюда приезжать известные литераторы за вдохновением. Бывали тут Янка Купала и Якуб Колас. Марьина Горка - это и легендарное военное прошлое. О тех днях сегодня напоминают памятники и обелиски. Их здесь очень много.  На окраине города есть и футуристическая диковинка. Экотехнопарк SkyWay. Вагончики перемещаются по подвешенным рельсам-струнам. Мы, пожалуй, тоже прокатимся. В городе с населением более 20 000 человек есть и приземленные увлечения. Здесь очень любят спорт. Предпочтение местных школьников - футболу. Есть и свой клуб  "Виктория". 


Александр Лукашенко посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Аквамарин".jpg


В Марьиной Горке открыли новый ФОК

 
Теперь после футбольных тренировок у ребят есть возможность восстановить силы в бассейне нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь две чаши - для обучения детей плаванию и большая на 5 дорожек. Марьиногорский ФОК сходу стал "любимчиком" юных спортсменов.  Президент в городе - как не заехать на открытие? Тем более, праздник: Марьиной Горке сегодня 65! Эти планы мы снимали накануне, а вот так здесь было уже в половину одиннадцатого, когда Президент встречался со спецназовцами. В течение пары часов стало еще многолюдней. Люди очень хотели пообщаться. 


Новый бассейн - подарок городу на юбилей 


После приветствия Президент пообещал: буквально через 10 минут вернется и ответит на все вопросы. Надо же оценить новострой, чтобы поделиться и своими впечатлениями. Новый бассейн, да и сам ФОК - подарок городу на юбилей. Отныне - местная достопримечательность! Станет тренировочной базой и для учащихся Пуховичской школы олимпийского резерва.  Под одной крышей сразу несколько площадок для занятий разными видами спорта: залы легкой атлетики, баскетбола, борьбы. Спорт по силам и душе выберет каждый. 


НОК помог оборудовать тренажерный зал комплекса 


Еще одна фишка нового ФОКа - тренажерный зал, который помог оборудовать Национальный олимпийский комитет. Здесь будут проходить тренировки для разных возрастов и целей. Небольшой доклад губернатора о том, что еще построят в столичном регионе: на очереди - школы, поликлиники, больницы и спортивные комплексы. А этот ФОК - чем не пример остальным? Должен стать центром притяжения всех приверженцев здорового образа жизни. 


Президент пообщался с жителями Марьиной Горки 


Все-таки праздник у города - и как без подарков? Что называется, чем богаты - тем и рады. Вкусное предприятие по выпуску мороженого - тоже гордость Марьиной Горки. Президенту подарили целую корзину, но на улице слишком жарко - презент не уцелеет, да и по восторженным глазам детворы все понятно. 

Александр Лукашенко посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Аквамарин"


Фото на память, личные просьбы и дружба народов 


Кому руку пожать, кому фото на память, кто-то снова на ходу просил уделить внимание личной просьбе – дороги, арендное жилье, работа. Вот так и растягивался путь до машины. Как оказалось, здесь и армяне, и азербайджанцы нашли работу и дом. Уезжать не собираются! 


Большие перспективы маленького городка 


До Минска отсюда всего час езды. Но на мегаполис родной городок местные жители не готовы променять. Потому так активно просили у Президента именно здесь развивать производства. Вскоре неподалеку в Пуховичском районе построят биотехнологическую корпорацию - самый крупный инвестпроект страны в АПК. Так что, еще стоит ждать конкуренции - на работу сюда будут приезжать из столицы. С  теплотой и обожанием говорят о своей Марьиной Горке коренные жители. Достаточно оглянуться по сторонам, и слова излишни, когда есть главное - спокойствие, работа, условия для качественной жизни и отдыха!

 
Теги: Минск
 
 
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В Минском регионе в работе сразу несколько важных социальных объектов: школы, поликлиники, спортивные центры. В Марьиной Горке готов новый...
 
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