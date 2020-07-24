|
Александр Лукашенко посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Аквамарин"
24.07.2020 21:57 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ Минском регионе в работе сразу несколько важных социальных объектов: школы, поликлиники, спортивные центры. В Марьиной Горке готов новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Аквамарин". Он открылся буквально пару недель назад. Начинке позавидует любой областной центр. Тренажерный зал, комплекс бань, зал борьбы... А сегодня, к тому же, заработал бассейн. Так совпало, что он стал настоящим подарком к празднику города. Марьиной Горке - 65! Не побывать здесь Президент, конечно, не мог. Город со славной историей сегодня динамично развивается. Сюда, в том числе, приезжают, чтобы попробовать мороженое с перцем, а еще прокатиться по дороге будущего в экотехнопарке.
Чем еще живет город - расскажет Илона Красутская. Если назвать Марьину Горку и сердцем, и душой нашей страны, мы точно не преувеличим! Ведь в паре километров отсюда (вблизи деревни Антоново) находится географический центр Беларуси. А сколько душевности в самом названии города! Если вы решите посетить это местечко, а вас вдруг привезут в Пуховичи, не удивляйтесь. Это едва ли не единственный случай в Беларуси, когда названия района и райцентра не совпадают.
Географический центр страны
Коренные жители очень любят подчеркнуть, что живут в самом центре Беларуси. Раз уж на то пошло, то и энергетика в таком месте просто обязана быть особой. Потому, наверное, любили сюда приезжать известные литераторы за вдохновением. Бывали тут Янка Купала и Якуб Колас. Марьина Горка - это и легендарное военное прошлое. О тех днях сегодня напоминают памятники и обелиски. Их здесь очень много. На окраине города есть и футуристическая диковинка. Экотехнопарк SkyWay. Вагончики перемещаются по подвешенным рельсам-струнам. Мы, пожалуй, тоже прокатимся. В городе с населением более 20 000 человек есть и приземленные увлечения. Здесь очень любят спорт. Предпочтение местных школьников - футболу. Есть и свой клуб "Виктория".
В Марьиной Горке открыли новый ФОК
Теперь после футбольных тренировок у ребят есть возможность восстановить силы в бассейне нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь две чаши - для обучения детей плаванию и большая на 5 дорожек. Марьиногорский ФОК сходу стал "любимчиком" юных спортсменов. Президент в городе - как не заехать на открытие? Тем более, праздник: Марьиной Горке сегодня 65! Эти планы мы снимали накануне, а вот так здесь было уже в половину одиннадцатого, когда Президент встречался со спецназовцами. В течение пары часов стало еще многолюдней. Люди очень хотели пообщаться.
Новый бассейн - подарок городу на юбилей
После приветствия Президент пообещал: буквально через 10 минут вернется и ответит на все вопросы. Надо же оценить новострой, чтобы поделиться и своими впечатлениями. Новый бассейн, да и сам ФОК - подарок городу на юбилей. Отныне - местная достопримечательность! Станет тренировочной базой и для учащихся Пуховичской школы олимпийского резерва. Под одной крышей сразу несколько площадок для занятий разными видами спорта: залы легкой атлетики, баскетбола, борьбы. Спорт по силам и душе выберет каждый.
НОК помог оборудовать тренажерный зал комплекса
Еще одна фишка нового ФОКа - тренажерный зал, который помог оборудовать Национальный олимпийский комитет. Здесь будут проходить тренировки для разных возрастов и целей. Небольшой доклад губернатора о том, что еще построят в столичном регионе: на очереди - школы, поликлиники, больницы и спортивные комплексы. А этот ФОК - чем не пример остальным? Должен стать центром притяжения всех приверженцев здорового образа жизни.
Президент пообщался с жителями Марьиной Горки
Все-таки праздник у города - и как без подарков? Что называется, чем богаты - тем и рады. Вкусное предприятие по выпуску мороженого - тоже гордость Марьиной Горки. Президенту подарили целую корзину, но на улице слишком жарко - презент не уцелеет, да и по восторженным глазам детворы все понятно.
Фото на память, личные просьбы и дружба народов
Кому руку пожать, кому фото на память, кто-то снова на ходу просил уделить внимание личной просьбе – дороги, арендное жилье, работа. Вот так и растягивался путь до машины. Как оказалось, здесь и армяне, и азербайджанцы нашли работу и дом. Уезжать не собираются!
Большие перспективы маленького городка
До Минска отсюда всего час езды. Но на мегаполис родной городок местные жители не готовы променять. Потому так активно просили у Президента именно здесь развивать производства. Вскоре неподалеку в Пуховичском районе построят биотехнологическую корпорацию - самый крупный инвестпроект страны в АПК. Так что, еще стоит ждать конкуренции - на работу сюда будут приезжать из столицы. С теплотой и обожанием говорят о своей Марьиной Горке коренные жители. Достаточно оглянуться по сторонам, и слова излишни, когда есть главное - спокойствие, работа, условия для качественной жизни и отдыха!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском регионе в работе сразу несколько важных социальных объектов: школы, поликлиники, спортивные центры. В Марьиной Горке готов новый...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)