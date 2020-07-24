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Александр Лукашенко посетил пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке
24.07.2020 21:57 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
На страже суверенитета и национальных интересов. Сегодня Президент посетил пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Это одно из ведущих соединений сил спецопераций. Здесь несут службу лучшие из лучших. Бригада по праву считается элитой Вооруженных сил страны. Президенту показали образцы вооружения, снаряжение и амуницию подразделений спецназа. Александр Лукашенко оценил также образцы общевойсковой формы - ее обновили, улучшив комфорт для любой погоды.
Современная армия обеспечивает безопасность страныАлександр Лукашенко посетил музей истории и боевой славы бригады. Ее отряд один из первых в свое время вошел в Афганистан и с честью выполнил долг. Более 400 солдат и офицеров отмечены орденами и медалями. И сегодня о долге и чести, о развитии армии разговор зашел на встрече с воинским коллективом. К таким подразделениям всегда повышенное внимание государства, ведь силы спецопераций - одно из основных направлений развития современной и мобильной армии, где важная роль отводится обеспечению безопасности страны и недопущению эскалации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Ваша бригада особая. У нас в вооруженных силах 2 таких подразделения - ваша бригада и механизированная бригада Уручской дивизии. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения. И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях. Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы надо нам иметь, особенно после 2010 года, я понял, что нам нужно иметь в запасе подготовленных бойцов, подготовленные части в вооруженных силах, на всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам, но всякое может быть. Примером тому являются Соединенные Штаты Америки. То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал, а во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. И если, конечно, президент Соединенных Штатов Америки выдержит давление, это будет хороший знак и для нас, потому что, если наклонится или рухнет эта империя, миру будет несладко… Две части, которые я в свое время выбрал, хорошо подготовленные, в том числе для того, чтобы не допустить эскалации, напряженности внутри страны. Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы… На майдан, если своих нет, а у нас маловато "майданутых", - их подтянут со стороны. Это профессиональные военные бандиты. Они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Так было в Ливии, в Сирии, в Ираке идет война. Управляемый хаос. Стало только хуже".
Новый бассейн стал подарком жителям Марьиной ГоркиПосле Глава государства отправился в город и ознакомился с инфраструктурой недавно построенного бассейна. Марьина Горка празднует свой день рождения - 65 лет! И самая большая плавательная площадка в районе стала прекрасным подарком. По соседству с бассейном – тренажерный и атлетический залы, площадки для занятий баскетболом и борьбой, другими видами спорта. Ежедневно новый комплекс смогут посещать более сотни человек, не только спортсмены, но и все, кто любит активную жизнь. И это только один из объектов социальной инфраструктуры, которые возводятся в регионе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Эта болезнь, которая прошлась по всему миру и нас прилично зацепила, показала: тот, кто физически работает, тот, кто занимается спортом, практически не болел, а если и болел, то 3-4 дня. Я хочу, чтобы вы были здоровы! Мы должны построить около двух десятков детских садиков за год-два, в будущем году сдать и 3-4 школы, которых Минской области не хватает. Вы тут, как в шоколаде живете, у вас всего хватает, и бассейн уже будет. Но еще много где нам что-то нужно построить, поэтому договорились с губернатором, подписано мое распоряжение год назад, мы финансируем эти объекты, и за пару лет мы их создадим".
Городу - подарки, мороженое - детямПрезидент еще долго общался с людьми на разные темы. Ответил на вопросы и выслушал пожелания. А после получил от марьиногорцев большую корзину мороженого. Город ведь славится своей сладкой продукцией. Президент тут же распорядился раздать мороженое детям, которые пришли на эту теплую встречу. Так что в плюсе остались все.
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На страже суверенитета и национальных интересов. Сегодня Президент посетил пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Это одно из ведущих...
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