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Александр Лукашенко посетил пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке

24.07.2020 21:57 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На страже суверенитета и национальных интересов. Сегодня Президент посетил пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Это одно из ведущих соединений сил спецопераций. Здесь несут службу лучшие из лучших. Бригада по праву считается элитой Вооруженных сил страны. Президенту показали образцы вооружения, снаряжение и амуницию подразделений спецназа. Александр Лукашенко оценил также образцы общевойсковой формы - ее обновили, улучшив комфорт для любой погоды. 


Как белорусские, так и иностранные студенты теперь могут получить полноценную доуниверситетскую языковую и предметную подготовку в новом Институте дополнительного образования при БГУ. Структурно институт объединит уже действующие факультеты доуниверситетского образования иностранных граждан, повышения квалификации и переподготовки и учебный центр. Усиленное внимание уделяется программам подготовки для иностранных студентов. Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования, доктор физико-математических наук: "Входными воротами для иностранцев у нас является управление международных связей, которое взаимодействует, рекламирует нас за рубежом, связывается с ребятами, которые собираются к нам поступать. А вот дальше уже парадным у нас является Институт дополнительного образования, факультет доуниверситетского образования иностранных граждан, который будет помогать ребятам ассимилироваться, он будет помогать ребятам изучать наш язык, он будет помогать социализироваться". К слову, институт включает в себя образовательные курсы и для самих сотрудников вуза. Юлия Лукьянюк, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования сама проходит курсы повышения квалификаций, являясь преподавателем русского языка как иностранного в институте. Обучение, кстати, проводится со студентами с разными уровнями языковой подготовки. Юлия Лукьянюк, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистки БГУ, кандидат филологических наук: "Они приезжают к нам в Беларусь, тестируют их и делят на группы. Изначально группы по уровням: более сильные и слабее, их отбирают по баллам. Они обучаются на факультете доуниверситетского образования и сдают экзамены". Все занятия на данном этапе проходят в онлайн-режиме, что позволяет некоторым студентам изучать русский, даже находясь на другом континенте. Юлия Лукьянюк, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистки БГУ, кандидат филологических наук: "Вы знаете, это очень удобный формат. Я думаю, что обучение будет проходить в онлайн-режиме не только потому, что пандемия, они будут как дополнительные занятия". Тестирование также проходит в онлайн-режиме, но разработаны тесты специально таким образом, что воспользоваться подсказками не получится у студентов, даже находясь дома перед компьютером. Для того чтобы узнать мнение об обучении из первых уст, нам даже удалось выйти на видеосвязь с Китаем. Гао Яфэй, студент Института дополнительного образования БГУ: "Я учусь на факультете журналистики БГУ. Я люблю литературу потому, что, я думаю, белорусская литература и русская - в них есть единство, и это интересно для меня". За последние два года в БГУ контингент иностранных абитуриентов вырос на 86%, будем надеяться, что число будет только расти, ведь в университете для этого создаются все условия.


Современная армия обеспечивает безопасность страны

Александр Лукашенко посетил музей истории и боевой славы бригады. Ее отряд один из первых в свое время вошел в Афганистан и с честью выполнил долг. Более 400 солдат и офицеров отмечены орденами и медалями. И сегодня  о долге и чести, о развитии армии  разговор зашел на встрече с воинским коллективом. К таким подразделениям всегда повышенное внимание государства, ведь силы спецопераций - одно из основных направлений развития современной и мобильной армии, где важная роль отводится обеспечению безопасности страны и недопущению эскалации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Ваша бригада особая. У нас в вооруженных силах 2 таких подразделения - ваша бригада и механизированная бригада Уручской дивизии. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения. И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях. Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы надо нам иметь, особенно после 2010 года, я понял, что нам нужно иметь в запасе подготовленных бойцов, подготовленные части в вооруженных силах, на всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам, но всякое может быть. Примером тому являются Соединенные Штаты Америки. То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал, а во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. И если, конечно, президент Соединенных Штатов Америки выдержит давление, это будет хороший знак и для нас, потому что, если наклонится или рухнет эта империя, миру будет несладко… Две части, которые я в свое время выбрал, хорошо подготовленные, в том числе для того, чтобы не допустить эскалации, напряженности внутри страны. Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы… На майдан, если своих нет, а у нас маловато "майданутых", - их подтянут со стороны. Это профессиональные военные бандиты. Они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Так было в Ливии, в Сирии, в Ираке идет война. Управляемый хаос. Стало только хуже".

Новый бассейн стал подарком жителям Марьиной Горки

После Глава государства отправился в город и ознакомился с инфраструктурой недавно построенного бассейна. Марьина Горка празднует свой день рождения - 65 лет! И самая большая плавательная площадка в районе стала прекрасным подарком. По соседству с бассейном – тренажерный и атлетический залы, площадки для занятий баскетболом и борьбой, другими видами спорта. Ежедневно новый комплекс смогут посещать более сотни человек, не только спортсмены, но и все, кто любит активную жизнь. И это только один из объектов социальной инфраструктуры, которые возводятся в регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Эта болезнь, которая прошлась по всему миру и нас прилично зацепила, показала: тот, кто физически работает, тот, кто занимается спортом, практически не болел, а если и болел, то 3-4 дня. Я хочу, чтобы вы были здоровы! Мы должны построить около двух десятков детских садиков за год-два, в будущем году сдать и 3-4 школы, которых Минской области не хватает. Вы тут, как в шоколаде живете, у вас всего хватает, и бассейн уже будет. Но еще много где нам что-то нужно построить, поэтому договорились с губернатором, подписано мое распоряжение год назад, мы финансируем эти объекты, и за пару лет мы их создадим".     

Городу - подарки, мороженое - детям

Президент еще долго общался с людьми на разные темы. Ответил на вопросы и выслушал пожелания. А после получил от марьиногорцев большую корзину мороженого. Город ведь славится своей сладкой продукцией. Президент тут же распорядился раздать мороженое детям, которые пришли на эту теплую встречу. Так что в плюсе остались все.

 
 
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На страже суверенитета и национальных интересов. Сегодня Президент посетил пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Это одно из ведущих...
 
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