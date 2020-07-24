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На страже суверенитета и национальных интересов. Сегодня Президент посетил пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Это одно из ведущих соединений сил спецопераций. Здесь несут службу лучшие из лучших. Бригада по праву считается элитой Вооруженных сил страны. Президенту показали образцы вооружения, снаряжение и амуницию подразделений спецназа. Александр Лукашенко оценил также образцы общевойсковой формы - ее обновили, улучшив комфорт для любой погоды.

Современная армия обеспечивает безопасность страны

Новый бассейн стал подарком жителям Марьиной Горки

Городу - подарки, мороженое - детям

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко посетил пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке На страже суверенитета и национальных интересов. Сегодня Президент посетил пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Это одно из ведущих...

Александр Лукашенко посетил музей истории и боевой славы бригады. Ее отряд один из первых в свое время вошел в Афганистан и с честью выполнил долг. Более 400 солдат и офицеров отмечены орденами и медалями. И сегодня о долге и чести, о развитии армии разговор зашел на встрече с воинским коллективом. К таким подразделениям всегда повышенное внимание государства, ведь силы спецопераций - одно из основных направлений развития современной и мобильной армии, где важная роль отводится обеспечению безопасности страны и недопущению эскалации.После Глава государства отправился в город и ознакомился с инфраструктурой недавно построенного бассейна. Марьина Горка празднует свой день рождения - 65 лет! И самая большая плавательная площадка в районе стала прекрасным подарком. По соседству с бассейном – тренажерный и атлетический залы, площадки для занятий баскетболом и борьбой, другими видами спорта. Ежедневно новый комплекс смогут посещать более сотни человек, не только спортсмены, но и все, кто любит активную жизнь. И это только один из объектов социальной инфраструктуры, которые возводятся в регионе.Президент еще долго общался с людьми на разные темы. Ответил на вопросы и выслушал пожелания. А после получил от марьиногорцев большую корзину мороженого. Город ведь славится своей сладкой продукцией. Президент тут же распорядился раздать мороженое детям, которые пришли на эту теплую встречу. Так что в плюсе остались все.