Индустрия протестов:Москва, Минск, Гонконг. Как и кем создаются уличные авантюры

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Массовые протесты - разные по географии, но так похожие по сценариям. Разберём акции в Минске, Москве и Гонконге. Как дирижируют массами с помощью мессенджеров? Смотрите в видео.

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