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Индустрия протестов:Москва, Минск, Гонконг. Как и кем создаются уличные авантюры

28.07.2020 10:28 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Массовые протесты - разные по географии, но так похожие по сценариям. Разберём акции в Минске, Москве и Гонконге. Как дирижируют массами с помощью мессенджеров? Смотрите в видео.

Кому и почему мешает спокойная Беларусь?

Зачем белорусов пытаются затащить на улицы?

Покажем технологии и методы авторов уличных авантюр.

"Понятная политика" простыми словами расскажет о том, как разобраться в хитросплетениях глобальных мировых процессов.

 
Теги: Минск
 
 
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Массовые протесты - разные по географии, но так похожие по сценариям. Разберём акции в Минске, Москве и Гонконге. Как дирижируют массами с помощью мессенджеров?...
 
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