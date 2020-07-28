В чем убедился Лукашенко, посещая войска МВД

Допускать, чтобы правоохранителей били ногами на уличных акциях, нельзя, «ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами».

Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 3214 Внутренних войск МВД.

Во время встречи президент отметил, что видел кадры одной уличной акции, где люди нападали на сотрудников милиции и били их ногами.

«Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду», - сказал глава государства, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

Во время посещения части Александр Лукашенко встретился с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения нацбезопасности. Он заявил, что убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности.

«Побывав недавно в 38-й десантно-штурмовой и 103-й воздушно-десантной бригадах, 5-й отдельной бригаде специального назначения, я увидел хорошо оснащенные мобильные воинские подразделения, отвечающие духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности», - подчеркнул глава государства.

Он вспомнил времена 90-х, когда происходил развал СССР и Беларусь делала первые шаги к суверенитету и независимости. По его словам, в то время «бездумно нарушались силовые органы», а военная техника превращалась в металлолом. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз. Командир взвода в те годы получал до 15 долларов, командир полка – 35.

Сегодня белорусская армия - это компактные Вооруженные Силы, созданные по принципу оборонной достаточности и способные самостоятельно обеспечить военную безопасность государства. Президент отметил, что оборонный потенциал страны постоянно укрепляется.

По его словам, страна успешно противодействует «незаконной миграции, наркотрафику, контрабанде и так далее. Деятельность органов внутренних дел и иных структур обеспечения общественной безопасности позволяет поддерживать в стране законность и порядок.

Глава государства ознакомился с образцами военной техники, стоящими на вооружении внутренних войск и ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. Ему показали специальные автомобили «Лис-ПМ», «Волат», «Хищник», «Цунами», специальный штурмовой заградительный комплекс «Рубеж». Президенту также показали специальную тренировку по разгону акции протеста, фрагменты которой попали в сюжет телеканала «Беларусь-1».