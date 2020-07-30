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В МИД Беларуси сегодня были приглашены Дмитрий Мезенцев и Петр Врублевский
30.07.2020 12:20 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ МИД Беларуси сегодня были приглашены Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя Посольства Украины в Беларуси, Петр Врублевский.
"До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе
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В МИД Беларуси сегодня были приглашены Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности...
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