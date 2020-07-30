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Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Сербии
30.07.2020 15:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTО развитии белорусско-сербских отношений сегодня говорили лидеры Беларуси и Сербии. Состоялся телефонный разговор нашего Президента с коллегой Александром Вучичем. Речь шла о нынешнем состоянии дел между государствами и перспективе взаимодействия.
В частности, было отмечено, что есть все условия для того, чтобы на практике преобразовать высокий уровень политических контактов в реальные экономические показатели. В этой связи стороны ожидают окончания электоральной кампании в Беларуси, чтобы встретиться и договориться о будущей совместной работе и проектах.
Александр Вучич также поинтересовался здоровьем белорусского лидера, адресовав самые добрые пожелания.
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О развитии белорусско-сербских отношений сегодня говорили лидеры Беларуси и Сербии. Состоялся телефонный разговор нашего Президента с коллегой Александром...
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