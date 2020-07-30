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Кремль про задержание боевиков: у нас нет полной информации

30.07.2020 14:12 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пресс-секретарь российского президента дал первый официальный комментарий по вопросу задержания 29 июля в Минске граждан РФ, членов ЧВК. Их обвиняют в террористской деятельности.

Дмитрий Песков отметил, что 30 июля запланирована встреча посла РФ в белорусском МИД, на которой Россией будет получена исчерпывающая информация о произошедшем. Песков отметил, что на данный момент у российской стороны нет полной информации о задержании ее граждан.

«Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего неизвестно. Мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Беларуси в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем», - цитирует слова Пескова ТАСС.

Напомним, что сегодня утром всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков обвиняют в терроризме, а в России в лагерях под Псковом идет подготовка новых бойцов для переброски в Беларусь.

Днем 29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании. Оказалось, что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь российского президента дал первый официальный комментарий по вопросу задержания 29 июля в Минске граждан РФ, членов ЧВК. Их обвиняют в...
 
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