Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: За нами Беларусь - чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, наша любимая "Независимость стоит дорого! Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая,...

"Независимость стоит дорого! Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают!"Слова, после которых зал аплодировал президенту две с половиной минуты!