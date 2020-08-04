|
А. Лукашенко: За нами Беларусь - чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, наша любимая
04.08.2020 16:44 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT"Независимость стоит дорого! Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают!"
Слова, после которых зал аплодировал президенту две с половиной минуты!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Независимость стоит дорого! Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)