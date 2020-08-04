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Александр Лукашенко: Никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах

04.08.2020 19:04 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Скажу уже сегодня для всего мира. Мы, власть, и я как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах. Если вы неспособны или к чему-то не готовы - уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос".

Из Послания Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.
 
 
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Скажу уже сегодня для всего мира. Мы, власть, и я как действующий президент, примем любое ваше решение. Только...
 
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