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Парламентарии закрыли внеочередную сессию
05.08.2020 09:32 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTИ накануне парламентарии закрыли третью, внеочередную, сессию. Напомним, на основании конституции решение о ее созыве принял Глава государства для обращения с ежегодным Посланием Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Ожидаемо тезисы этого программного выступления стали самой обсуждаемой темой среди депутатов и сенаторов.
Кроме того, во время двухдневной сессии парламентарии успели плодотворно поработать над законодательной базой. Это, прежде всего, ратификация международных договоров. Совет Республики также дал согласие на назначение членов правления Нацбанка.
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И накануне парламентарии закрыли третью, внеочередную, сессию. Напомним, на основании конституции решение о ее созыве принял Глава государства для обращения с...
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