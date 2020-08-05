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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Парламентарии закрыли внеочередную сессию И накануне парламентарии закрыли третью, внеочередную, сессию. Напомним, на основании конституции решение о ее созыве принял Глава государства для обращения с...

И накануне парламентарии закрыли третью, внеочередную, сессию. Напомним, на основании конституции решение о ее созыве принял Глава государства для обращения с ежегодным Посланием Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Ожидаемо тезисы этого программного выступления стали самой обсуждаемой темой среди депутатов и сенаторов.Кроме того, во время двухдневной сессии парламентарии успели плодотворно поработать над законодательной базой. Это, прежде всего, ратификация международных договоров. Совет Республики также дал согласие на назначение членов правления Нацбанка.