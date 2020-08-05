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Парламентарии закрыли внеочередную сессию

05.08.2020 09:32 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

И накануне парламентарии закрыли третью, внеочередную, сессию. Напомним, на основании конституции решение о ее созыве принял Глава государства для обращения с ежегодным Посланием Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Ожидаемо тезисы этого программного выступления стали самой обсуждаемой темой среди депутатов и сенаторов.

Кроме того, во время двухдневной сессии парламентарии успели плодотворно поработать над законодательной базой. Это, прежде всего, ратификация международных договоров. Совет Республики также дал согласие на назначение членов правления Нацбанка.


 
 
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И накануне парламентарии закрыли третью, внеочередную, сессию. Напомним, на основании конституции решение о ее созыве принял Глава государства для обращения с...
 
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