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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Зеленский собирается с официальным визитом в Беларусь Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился с вице-премьером Украины и председателем украинской части межправительственной белорусско-украинской смешанной...

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился с вице-премьером Украины и председателем украинской части межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Алексеем Резниковым.В ходе диалога обсудили подготовку к официальному визиту президента Украины в Беларусь и к III Форуму регионов Беларуси и Украины, а также вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.Стороны подчеркнули нацеленность на выполнение ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях и на продолжение предметной работы над подготовкой весомого пакета договоренностей по результатам этих знаковых для межгосударственных отношений мероприятий.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите