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Владимир Зеленский собирается с официальным визитом в Беларусь

05.08.2020 12:48 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился с вице-премьером Украины и председателем украинской части межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Алексеем Резниковым.

В ходе диалога обсудили подготовку к официальному визиту президента Украины в Беларусь и к III Форуму регионов Беларуси и Украины, а также вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Стороны подчеркнули нацеленность на выполнение ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях и на продолжение предметной работы над подготовкой весомого пакета договоренностей по результатам этих знаковых для межгосударственных отношений мероприятий.

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Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился с вице-премьером Украины и председателем украинской части межправительственной белорусско-украинской смешанной...
 
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