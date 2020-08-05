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Владимир Зеленский собирается с официальным визитом в Беларусь
05.08.2020 12:48 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПосол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился с вице-премьером Украины и председателем украинской части межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Алексеем Резниковым.
В ходе диалога обсудили подготовку к официальному визиту президента Украины в Беларусь и к III Форуму регионов Беларуси и Украины, а также вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Стороны подчеркнули нацеленность на выполнение ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях и на продолжение предметной работы над подготовкой весомого пакета договоренностей по результатам этих знаковых для межгосударственных отношений мероприятий.
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Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился с вице-премьером Украины и председателем украинской части межправительственной белорусско-украинской смешанной...
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